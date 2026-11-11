Momentul aprinderii iluminatului festiv marchează, ca în fiecare an, deschiderea oficială a Târgului de Crăciun – evenimentul care transformă centrul orașului într-un tărâm al bucuriei pe care sătmăreni de toate vârstele o trăiesc împreună în această perioadă frumoasă ce ne apropie de sărbătorile de iarnă.



Primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, a prezentat azi primele detalii ale ediției din acest an în cadrul unei conferințe de presă. Târgul de Crăciun îmbracă orașul în haine de sărbătoare, decoruri de poveste, milioane de luminițe și are un program bogat, cu activități dedicate tuturor categoriilor de vârstă.



În seara inaugurală, joi, 26 noiembrie, de la ora 18.00, sătmărenii sunt invitați în Piața Libertății, punctul central al sărbătorilor, pentru a trăi împreună emoția aprinderii luminițelor și începutul uneia din cele mai frumoase perioade din an. Programul serii care marchează deschiderea Târgului de Crăciun din Satu Mare reunește magia, farmecul și tradițiile sărbătorilor într-un decor de poveste. Momentele muzicale speciale vor fi puse în scenă de Corul MT Creative Art Studio, coordonat de Beata Pap și Răzvan Pap. Pentru vineri, 27 noiembrie, le pregătim sătmărenilor o mare surpriză, și anume prezența pe scena din Satu Mare a artistei Paula Seling, una dintre cele mai îndrăgite voci din România, care va susține un concert în cadrul Târgului de Crăciun din Satu Mare.



Anul acesta, iluminatul festiv cuprinde elemente decorative noi. Va fi iluminată festiv Piața Libertății, punct central al Târgului de Crăciun, de aici iluminatul festiv continuând pe străzile Ștefan cel Mare, I.C. Brătianu, 1 Decembrie 1918 și Corneliu Coposu. Luminile de sărbătoare vor străluci pe podurile Decebal și Golescu și în cartierele Micro 16, Micro 17, Solidarității, Sătmărel, în Parcul Liniștii, Parcul UFO și Cubic, în toate aceste locații fiind amplasate decorațiuni de sărbătoare.



Meșterii populari și producătorii locali îi așteaptă pe vizitatori în Piața Libertății cu creații autentice, decorațiuni, suveniruri, venind în întâmpinarea celor aflați în căutarea de cadouri personalizate și unice pe care să le așeze sub bradul de Crăciun. Căsuțele meșteșugarilor și ale producătorilor locali vor fi o excelentă sursă de inspirație în alegerea darurilor, fie că este vorba de produse realizate manual, fie de delicii și bunătăți culinare. În zona food-truck-urilor, comercianții vor completa oferta gastronomică a târgului cu delicatese și preparate de sezon.

Programul de funcționare al celor peste 40 de căsuțe și food-truck-uri este de luni până vineri de la ora 15.00 la 20.00, iar sâmbăta și duminica de la 12.00 la 22.00.



Și în acest an, pe scena din cadrul Târgului de Crăciun vor evolua la fiecare sfârșit de săptămână soliști vocali și instrumentali, artiști, ansambluri, trupe și coruri de la noi, copii și tineri talentați, dornici să-și împărtășească pasiunea pentru muzică.



Moș Crăciun, spre bucuria celor mici, va fi prezent în mijlocul copiilor și anul acesta încă din seara deschiderii Târgului. Căsuța Moșului are ușile largi deschise pentru întâlnirea dintre cei mici și Moș Crăciun până în 23 decembrie, de luni până vineri de 18.00 la 20.00, iar sâmbătă și duminică de la 17.00 la 21.00.



O altă atracție a copiilor la Târgul de Crăciun este plimbarea cu Trenulețul Moșului. Cei mici se vor putea bucura și la ediția din acest an a târgului de plimbări de poveste cu Trenulețul Moșului, iar călătoria cu Trenulețul va rămâne la tariful de 5 lei. Trenulețul va circula zilnic, până în 23 decembrie, de la ora 17.00 la 20.00.



Și anul acesta, în „Atelierul Moșului”, peste 2000 de copii vor avea parte de îndrumare în a descoperi tainele confecționării decorațiunilor specifice sărbătorilor de iarnă, ale picturii pe lemn, pe sticlă, fascinanta poveste a croitoriei, drumul ceramicii, producerea ceaiului, a săpunurilor parfumate și multe altele. În cadrul celor 90 de ateliere, copii de toate vârstele, de la preșcolari, elevi de ciclu primar, la elevi de gimnaziu și liceeni vor avea alături meșteșugari populari și producători locali, în calitatea lor de spiriduși ai lui Moș Crăciun.



Și în acest an, vom amenaja în Piața Libertății Coroana de Advent, iar în fiecare duminică, de la ora 17.30, începând din data de 29 noiembrie, vom aprinde lumânarea de Advent alături de reprezentanții cultelor religioase: în 29 noiembrie – aprinderea primei lumânări alături de reprezentanți ai cultului ortodox, în 6 decembrie – aprinderea celei de-a doua lumânări alături de reprezentanții cultului reformat, în 13 decembrie – aprinderea celei de-a treia lumânări de pe Coroana de Advent alături de reprezentanții cultului greco-catolic, iar în 20 decembrie – aprinderea celei de-a patra lumânări alături de reprezentanții cultului romano-catolic.

Vă așteptăm așadar cu drag la Târgul de Crăciun din Satu Mare în Piața Libertății, între 26 noiembrie 2026 și 4 ianuarie 2027, pentru a celebra împreună bucuria Crăciunului.



Trecerea dintre ani o vom petrece tot împreună, întâmpinând Noul An cu un spectaculos foc de artificii în Piața 25 Octombrie.



Pentru informații actuale, urmăriți pagina oficială de Facebook a evenimentului.



Târgul de Crăciun din Satu Mare este organizat de Primăria Municipiului Satu Mare și Centrul Cultural „G.M. Zamfirescu”, în parteneriat cu Consiliul Județean și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare.