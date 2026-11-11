



Elevii clasei a X-a F, însoțiți de profesoara Cristina Gherman, au vizitat, în aceste zile de noiembrie, expoziția „pOMUL VIEȚII – 50 de ani de activitate pe simeze”, găzduită de Muzeul de Artă Satu Mare. Întâlnirea le-a oferit ocazia să descopere lucrările expuse chiar în compania artistei Cristina Gloria Oprișa.

Cele 110 exponate au constituit punctul de plecare al unei incursiuni într-un univers artistic al metaforelor și al legăturii dintre om și natură. Prezența artistei a transformat vizita într-un dialog direct, oferindu-le liceenilor posibilitatea de a se apropia de creațiile sale și de semnificațiile acestora.

În prezentarea experienței, simbolul pomului a fost asociat răbdării, creșterii și verticalității: de la sămânța purtată de vânt sau sădită de om, până la arborele care își întinde ramurile și devine un reper. Această perspectivă a însoțit întâlnirea elevilor cu lumea artei.

Participanții au descris vizita drept „o întâlnire de poveste” și au apreciat generozitatea cu care Cristina Gloria Oprișa le-a deschis poarta către universul său creator. Totodată, i-au mulțumit pentru disponibilitatea de a-i primi în fiecare an și pentru apropierea pe care o cultivă între tineri și artă.

„Suntem recunoscători doamnei Cristina Gloria Oprișa, un reper al artei sătmărene, pentru deschiderea cu care ne primește în fiecare an și ne amintește că arta este limbajul universal ce leagă suflete”, au transmis organizatorii vizitei.

Activitatea a adus învățarea dincolo de sala de clasă, prin contactul direct cu lucrările și cu artista care le-a creat, oferindu-le elevilor un prilej de reflecție și de descoperire culturală.