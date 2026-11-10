





























Pentru judoka de la CSM Olimpia Satu Mare urmează ultima provocare europeană a sezonului: Cupa Europeană de cadeți de la Salonic, Grecia, unde Alexandra Gândea și Ana Crăciun speră să obțină noi rezultate valoroase.





Sportivii secției de judo de la CSM Olimpia Satu Mare continuă să obțină rezultate importante pe plan internațional. Alexandra Gândea a cucerit medalia de argint la Millennium Team Cupa Europeană de cadeți, desfășurată la Győr, în Ungaria, în timp ce colega sa de club, Ana Crăciun, a încheiat competiția pe locul al șaptelea, după ce a suferit o accidentare la cot în timpul concursului.Întrecerea din Ungaria a reunit 538 de sportivi din 29 de țări, oferind un nivel competițional ridicat. România și Satu Mare au fost reprezentate de cele două judoka de la CSM Olimpia, care au avut evoluții apreciabile în confruntarea cu adversare valoroase.La categoria 40 kg, Alexandra Gândea, sportivă aflată printre favoritele competiției, a beneficiat de tur liber în prima rundă. Și-a început apoi parcursul cu o victorie în fața italiencei Sara Brighenti, după care a trecut și de o altă reprezentantă a Italiei, Asia Ferrari. Cele două succese i-au asigurat calificarea în finală.Ultimul act al categoriei a fost unul extrem de disputat. Alexandra a condus-o pe ucraineanca Anna Hryhorenko cu un avantaj de waza-ari și era foarte aproape de câștigarea medalii de aur. Cu numai zece secunde înainte de final însă, adversara a reușit să restabilească egalitatea, iar în cele din urmă a obținut victoria la puncte. Judoka sătmăreană a trebuit să se mulțumească astfel cu medalia de argint, rezultat recompensat și cu 75 de puncte în clasamentul mondial.Ana Crăciun, locul 7 în ciuda accidentăriiLa categoria 44 kg, Ana Crăciun a început în forță, învingând-o în primul meci pe germanca Leia Deeb. În optimile de finală a întâlnit-o pe austriaca Maria Samardzhidi, în fața căreia a cedat, după ce a suferit și o luxație la cot în timpul confruntării.Deși recomandarea medicilor a fost să nu mai continue competiția, sportiva de la CSM Olimpia a ales să lupte în continuare. După ce adversara care o eliminase a ajuns în finală, Ana a primit șansa de a evolua în recalificări, unde a obținut o victorie importantă în fața italiencei Alice Lieti.Din păcate, în următoarea confruntare, împotriva franțuzoaicei Melissa Lieutet, durerile provocate de accidentare au devenit insuportabile, iar judoka sătmăreană a fost nevoită să abandoneze. Ana a încheiat astfel concursul pe locul al șaptelea. Dincolo de clasament, determinarea de care a dat dovadă merită apreciată, însă prioritatea în perioada următoare va fi recuperarea completă.Medalia obținută la Győr completează un sezon remarcabil pentru Alexandra Gândea. Sportiva sătmăreană a urcat de trei ori pe podium în cadrul Cupei Europene de cadeți, cucerind două medalii de aur și una de argint. Performanțele sale au propulsat-o până pe locul 17 în clasamentul mondial al categoriei 40 kg, confirmând progresul și constanța demonstrate pe parcursul acestui an.Antrenorul Pelcz Attila s-a declarat mulțumit de evoluția elevelor sale, subliniind atât valoarea rezultatului Alexandrei, cât și atitudinea Anei, care a continuat să lupte în ciuda accidentării.„Alexandra a demonstrat din nou că are valoarea necesară pentru a se bate cu cele mai bune sportive din Europa. Am fost foarte aproape de o nouă medalie de aur, mai ales că în finală a condus până în ultimele secunde. Din păcate, în judo, concentrarea trebuie menținută până la ultimul semnal al arbitrului. Chiar și așa, argintul obținut într-un concurs atât de puternic este un rezultat foarte bun. Apreciez și evoluția Anei, care a arătat multă ambiție și spirit de luptă, chiar și după accidentare. În acest moment, cel mai important este să se recupereze complet. Suntem mândri de ambele sportive și continuăm pregătirea, pentru că ne mai așteaptă o competiție internațională importantă”, a declarat antrenorul Pelcz Attila.