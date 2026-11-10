Două expoziții, un festival național de muzică pop-rock, un recital de muzică clasică și poezie, un spectacol folcloric și unul de balet fac parte din programul Zilelor Școlii de Arte Satu Mare. Manifestările se vor desfășura între 17 și 28 noiembrie 2026, în cinci spații culturale din municipiu.



Școala de Arte Satu Mare, alături de Consiliul Județean Satu Mare, invită publicul la o serie de evenimente care reunesc artele vizuale, muzica, poezia și dansul. Programul se deschide cu un vernisaj realizat împreună cu parteneri culturali din Ungaria, continuă cu ediția a XVIII-a a Festivalului Național de Muzică Pop-Rock „Muzica Inimii Mele” și se încheie cu două spectacole la Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti”.

17 și 19 noiembrie: două întâlniri cu artele vizuale

Marți, 17 noiembrie, de la ora 16:00, la Galeria de Arte Vizuale a Consiliului Județean Satu Mare, va avea loc un vernisaj comun cu partenerii culturali din cadrul Școlii „II. Ferenc Rákóczi” din Téglás, Ungaria. Vernisajul deschide programul Zilelor Școlii de Arte.

Joi, 19 noiembrie, de la ora 17:00, publicul este invitat la „Salonul de toamnă”, organizat în parteneriat cu AAPSM. Evenimentul va avea loc la Galeria de Arte Vizuale a Primăriei Satu Mare.

20 și 25 noiembrie: festival pop-rock, muzică clasică și poezie

Vineri, 20 noiembrie, de la ora 16:00, Teatrul de Nord Satu Mare va găzdui cea de-a XVIII-a ediție a Festivalului Național de Muzică Pop-Rock „Muzica Inimii Mele”.

Miercuri, 25 noiembrie, de la ora 17:00, programul continuă la Muzeul de Artă Satu Mare, cu un recital de muzică clasică și poezie.

27 și 28 noiembrie: folclor și balet la Filarmonică

Vineri, 27 noiembrie, de la ora 17:00, la Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti” Satu Mare va avea loc un spectacol folcloric, organizat în parteneriat cu Fundația „Dumitru Fărcaș”.

Sâmbătă, 28 noiembrie, de la ora 17:00, tot la Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti”, un spectacol de balet va încheia Zilele Școlii de Arte Satu Mare.

Afișul evenimentului nu precizează condițiile de acces la manifestări.