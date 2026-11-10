



Părintele paroh Flaviu Meghișan a slujit alături de patru preoți invitați, iar după slujbă, odorenii au rămas împreună și au gustat din bucatele pregătite cu prilejul hramului.

Sute de credincioși s-au adunat duminică, 8 noiembrie, la Biserica Ortodoxă din Odoreu, pentru a sărbători hramul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil. Slujba a fost săvârșită de părintele paroh Flaviu Meghișan, alături de un sobor de preoți invitați.

Alături de părintele paroh au slujit pr. Florian Fane, de la Parohia „Nașterea Maicii Domnului”, pr. Vasile Perse, preot pensionar care a slujit la Santău, pr. Marius Lazăr, de la Parohia Petea, și pr. Constantin Zima, de la Parohia Culciu Mic.

După încheierea slujbei, odorenii au rămas să petreacă timp împreună. Au stat de vorbă și au gustat din bucatele pregătite pentru această zi, prelungind sărbătoarea într-o atmosferă de apropiere și ospitalitate.

Hramul a fost astfel și un prilej de revedere pentru oamenii din Odoreu. După rugăciunea din biserică, bucuria întâlnirii a continuat la masă, acolo unde sărbătoarea parohiei a devenit sărbătoarea întregii comunități.



