Hram si întâlnire românească la Chitighaz (Ketegyhaza)

În data de data de 8 noiembrie 2026, consulul general al României la Szeged, Florin Trandafir Vasiloni, a participat la sărbătorirea hramului Bisericii Ortodoxe Române din Chitighaz (Ketegyhaza), Sfintii Arhangheli Mihail şi Gavriil.

Cu acest prilei, în locasul de cult a fost săvârşită, potrivit traditici. Sfânta Liturghie Arhierească de către Preasfintitul Siluan. Episcopul Eparhisi Ortodoxe Române din Ungaria (EORU), împreună cu un sobor de preoti si diaconi printre care pr. Florin Olteanu, parohul Chitighazului si protopor de Gyula.

Răspunsurile la strană au fost date de către Corul Parohiei "Andrei Şaguma" din județul Arad. La ceremonia religioasă, au asistat alături de credincioşii români chitighăzeni si numerosi gaspeti, din Ungaria, de la Gyula, Otlaca Rustă. Bătania sau Micherechi, dat si din România, de la Arad, Vladimirescu, Zimand sau Curtici, sărbătoarea bramului din acest an fiind si un prilei pentru credinciosi de a se aduna împreună şi a întări legăturile românesti peste granită.

Sub genericul Satul meu. Chitighaz", a avut loc o întâlnire culturală, la Casa de Cultură din localitate, pentru toti participantii la această sărbătoare. La manifestări au fot prezenti oficialități, între care Daniel Banu, consulul general al României la Gyula; Gheorghe Cozma, presedintele Autoguvernării pe Tară a Românilor din Ungaria (ATRU), Vasile Sucigan, purtător de cuvânt a românilor în Parlamentul Ungariei, Dorel Vidran, primarul comenie Zimandu Nou (Arad), etc.

Toti cei participanți la slujbă au fost invitați si la o masă comună, la Casa de Cultură din localitate, Corul din Andrei Şaguna a prezentat cu acest prilei si un concert de muzică laică si bisericească.



