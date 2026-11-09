Accident violent pe strada Viilor din Carei, unde un autoturism a părăsit carosabilul, a rupt un gard și s-a oprit în peretele unei case. Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar pompierii au intervenit pentru salvarea șoferului rămas încarcerat

Un accident rutier serios s-a produs luni, 9 noiembrie, pe strada Viilor din municipiul Carei. Un autoturism a ieșit de pe partea carosabilă, a distrus gardul unei proprietăți și s-a izbit de peretele unei locuințe. Impactul a fost suficient de puternic încât conducătorul auto, un bărbat de aproximativ 64 de ani, să rămână blocat în mașină, fiind necesară intervenția echipajelor de descarcerare.

Intervenție de amploare a pompierilor

La fața locului au fost mobilizate forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Carei, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și un echipaj de prim ajutor.

Pompierii au acționat pentru extragerea șoferului dintre fiarele autoturismului. Bărbatul a fost scos din mașină cu semne vitale și predat echipajului Serviciului de Ambulanță Județean sosit la fața locului.

Proprietara casei, rănită în urma impactului

Accidentul a provocat probleme și pentru proprietara locuinței în care s-a oprit autoturismul. Femeia a acuzat dureri după ce fragmente de piatră, dislocate în urma impactului, au fost proiectate în direcția sa.

Aceasta a primit îngrijiri medicale din partea echipajului SMURD și a fost transportată la o unitate medicală pentru investigații și tratament.

Pompierii au asigurat totodată măsurile specifice de prevenire și stingere a incendiilor, pentru eliminarea eventualelor riscuri generate de accident.



