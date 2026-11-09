Unitatea de Primire Urgențe a acordat asistență medicală unui număr impresionant de persoane în perioada 6–9 noiembrie 2026, iar 100 de pacienți au rămas internați

Un nou bilanț al activității Unității de Primire Urgențe arată presiunea constantă asupra sistemului medical. În numai patru zile, 468 de persoane au solicitat și au primit asistență medicală, pentru probleme de sănătate cu diferite grade de gravitate. Dintre acestea, 100 de pacienți au necesitat internare pentru continuarea investigațiilor și administrarea tratamentului de specialitate. Cifrele arată volumul important de activitate al personalului medical, dar și numărul ridicat de prezentări care ajung zilnic în atenția medicilor de urgență.

Peste 370 de cazuri încadrate la urgențe și non-urgențe

Potrivit datelor centralizate pentru intervalul 6–9 noiembrie 2026, din totalul celor 468 de pacienți consultați, 246 au fost încadrați la categoria urgențelor, în timp ce 96 de persoane au reprezentat cazuri non-urgente.

Alți 126 de pacienți au fost încadrați la categoria criticilor, necesitând intervenție medicală promptă și atenție sporită din partea personalului de specialitate.

100 de pacienți au rămas internați

În urma evaluărilor medicale efectuate în UPU, 100 de persoane au fost internate pentru continuarea investigațiilor și administrarea tratamentului necesar. Acestea au reprezentat aproximativ 21,4% din totalul pacienților care s-au prezentat la Urgențe în cele patru zile.

Bilanțul confirmă încă o dată rolul esențial al Unității de Primire Urgențe în asigurarea asistenței medicale pentru pacienții care au nevoie de evaluare și intervenție rapidă.