







CSM Olimpia Satu Mare s-a întors cu mâna goală de la Slobozia, după o înfrângere care doare cu atât mai mult cu cât jocul prestat de sătmăreni nu a fost unul rău. Din contră, Olimpia a avut o posesie superioară, a controlat în bună măsură partida, și-a creat ocazii mai importante și a fost echipa mai periculoasă în multe momente ale întâlnirii. Numai că fotbalul nu se joacă pe posesie, iar cele două greșeli defensive, ambele la faze fixe, au făcut diferența pe tabelă: Unirea Slobozia – CSM Olimpia 2-0.

Este o înfrângere greu de digerat, mai ales că echipa sătmăreană avea nevoie mare de puncte pentru a ieși din zona minată a clasamentului. Victoria ar fi însemnat un pas important spre o poziție ceva mai liniștită, însă realitatea este că Olimpia rămâne pe locul 18, cu numai nouă puncte după 13 etape.

O echipă mai bine organizată, dar fără soluții decisive în atac

Trebuie spus că se văd anumite progrese în jocul formației pregătite de Robert Ilyés. Olimpia este mai bine organizată, are momente în care reușește să controleze jocul și să împingă adversarul spre propriul careu. La Slobozia, sătmărenii au avut inițiativa, au ajuns în poziții bune de finalizare și puteau pleca măcar cu un punct.

Sergiu Jurj a avut o oportunitate uriașă încă din minutul 3, când a scăpat spre poarta adversă, dar a șutat în portarul Uțiu. Vida Kristopher a irosit și el o șansă importantă, iar înainte de pauză Mickaël Panos și Mateo Miclăuș au încercat să-l surprindă pe goalkeeperul gazdelor cu șuturi de la distanță.

Numai că toate aceste ocazii nu au produs nimic pe tabelă. Iar aici este, probabil, una dintre cele mai mari probleme ale actualei echipe: de la mijloc în sus, jocul suferă. Olimpia reușește să construiască, să ajungă în treimea adversă, dar îi lipsesc inspirația, luciditatea și, mai ales, oamenii capabili să transforme ocaziile în goluri.

După 13 etape, cele nouă goluri marcate spun destul de multe despre problemele ofensive ale echipei. Nu este suficient să muncești, să alergi și să construiești faze. Ai nevoie și de jucători care să aibă instinct de gol, personalitate și calitate individuală pentru a decide un meci.

Două greșeli defensive au anulat tot efortul echipei

Dacă în ofensivă Olimpia nu a găsit drumul spre gol, în defensivă a plătit pentru două momente de neatenție. În minutul 62, după o fază pornită de la o lovitură liberă, Bobál Gergely a profitat de lipsa marcajului și a deschis scorul. În minutul 75, la un corner executat de Bruno Ventura, André Serra a scăpat din marcaj și a stabilit scorul final, 2-0.

Două faze fixe, două erori de organizare și două goluri încasate. O problemă care nu este deloc nouă pentru formația sătmăreană și care trebuie rezolvată urgent. De altfel, chiar antrenorul Robert Ilyés a atras atenția asupra acestei vulnerabilități, vorbind despre responsabilitatea individuală a jucătorilor la marcaj.

Tehnicianul a fost tranșant la finalul partidei, declarând că Olimpia nu merita să piardă și că adversarii au profitat de greșelile sătmărenilor.

Iarna trebuie să aducă și calitate, nu doar schimbări de lot

Dincolo de analiza acestui meci, un lucru devine tot mai clar: CSM Olimpia are nevoie de întăriri serioase în pauza de iarnă. Nu doar de jucători care să completeze lotul sau să aducă un plus numeric, ci de fotbaliști care să schimbe efectiv fața echipei.

În special în atac este nevoie de soluții. De jucători cu personalitate, cu experiență și capacitate de finalizare, care să facă diferența în momentele importante. Nu este suficient să ai fotbaliști care să care pianul. Ai nevoie și de cei care să cânte la el!

Olimpia are nevoie de un atacant veritabil, de oameni care să transforme în goluri munca întregii echipe și care să nu aibă nevoie de foarte multe ocazii pentru a înscrie. În același timp, defensiva trebuie să-și regăsească siguranța, mai ales la fazele fixe, unde greșelile individuale au costat deja prea multe puncte.

Pauza de iarnă va fi, așadar, una extrem de importantă. Conducerea clubului și stafful tehnic trebuie să identifice exact problemele și să găsească soluțiile potrivite. Altfel, progresul în organizarea jocului riscă să rămână fără efect în clasament.

Olimpia rămâne în zona retrogradării

După rezultatul de la Slobozia, CSM Olimpia Satu Mare ocupă locul 18, cu nouă puncte și un golaveraj de 9-17. La același număr de puncte se află CSC 1599 Șelimbăr și CSL Ștefănești, însă sătmărenii au un golaveraj ceva mai bun.

Situația rămâne complicată, iar fiecare etapă devine importantă. Următorul test va fi unul dificil: pe 21 noiembrie, Olimpia primește vizita Concordiei Chiajna, formație aflată în partea superioară a clasamentului.

Până atunci, rămâne regretul unei deplasări în care Olimpia a arătat că poate juca de la egal la egal cu adversarele sale, dar a demonstrat din nou că posesia și ocaziile nu sunt suficiente. În Liga 2 punctele se câștigă prin goluri, iar aici formația sătmăreană mai are mult de lucru.

UNIREA SLOBOZIA – CSM OLIMPIA SATU MARE 2-0

Stadion: 1 Mai (Slobozia – Ialomița).

Arbitru: Dorin Alexandru Burloiu (Galați). Arbitru asistent 1: Cristi Ichim (Brăila). Arbitru asistent 2: Iulian Andrei Contofan (Iași). Arbitru rezervă: Cosmin Ionuț Lungu (Prahova). Observator arbitri: Bogdan Mugurel Velicu (București). Delegat de joc: Viorel Dorinel Dincă (Călărași).

Unirea Slobozia: Uțiu – Bg. Marian, Stănică, R. Lazăr (cpt.), Bruno Ventura, Andre Serra, Sz. Szilagyi, Dav. Todoran, Câmpan, Felipe Borges, Rimpa

Rezerve: Den. Rusu – R. Iancu, Rz. Grădinaru, Bobal, Gab. Lazăr, Rob. Necșulescu, Ristoiu, Ibrian, Gab. Bălan

Antrenor: Ilie Poenaru

CSM Olimpia: Vlad Muțiu – Paul Copaci, José Elo (21’ Cătălin Oanea), Cornel Ardei, Gheorghe Carpa, Mickaël Panos, Alin Văsălie, Cosmin Zamfir (81’ Alin Boţogan), VidaKristopher, Mateo Miclăuș (81’ Nicholas Andone), Sergiu Jurj (64’ Denis Golda).

Antrenor principal: Ilyés Róbert.

Rezultatele etapei a 13-a

Chindia Târgoviște – Popești-Leordeni 4-1

CS Afumați – FC Bacău 1-1

Concordia Chiajna – ASA Târgu Mureș 5-0

Gloria Bistrița – Cetatea Suceava 3-1

Metaloglobus București – CSC Dumbrăvița 1-0

CSC Șelimbăr – CSL Ștefănești 0-2

Unirea Slobozia – CSM Olimpia Satu Mare 2-0

FC Bihor Oradea – CSM Slatina 0-1

Partide programate:

9 noiembrie: Știința Poli Timișoara – CSM Reșița

9 noiembrie: CS Dinamo București – SCM Râmnicu Vâlcea

10 noiembrie: Metalul Buzău – Steaua București

Clasamentul Ligii 2 după etapa a 13-a

1. Chindia Târgoviște 30 +19 2. Politehnica Timișoara 28 +13 3. CSM Slatina 28 +9 4. Popești-Leordeni 27 +9 5. Concordia Chiajna 25 +14 6. CSM Reșița 24 +4 7. Cetatea Suceava 22 +8 8. Metalul Buzău 21 +5 9. Metaloglobus București 21 +2 10. Gloria Bistrița 21 +2 11. FC Bacău 19 +9 12. FC Bihor 18 +7 13. CS Afumați 18 -1 14. Unirea Slobozia 14 +2 15. Râmnicu Vâlcea 14 -6 16. Steaua București 11 -6 17. ASA Târgu Mureș 11 -13 18. CSM Olimpia Satu Mare 9 -8 19. CSC 1599 Șelimbăr 9 -16 20. CSL Ștefănești 9 -20 21. CS Dinamo București 8 -16 22. CSC Dumbrăvița 4 -17

Etapa următoare – 21 noiembrie 2026

Steaua București – Chindia Târgoviște

Cetatea Suceava – Politehnica Timișoara

CSM Reșița – Metaloglobus București

FC Bihor – Gloria Bistrița

Popești-Leordeni – CSC 1599 Șelimbăr

SCM Râmnicu Vâlcea – Metalul Buzău

CSM Slatina – ASA Târgu Mureș

CSL Ștefănești – Unirea Slobozia

CSC Dumbrăvița – CS Afumați

FC Bacău – CS Dinamo București

CSM Olimpia Satu Mare – Concordia Chiajna