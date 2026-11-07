



Cum se studiază anatomia într-o sală de disecție și ce se întâmplă cu chinina când este expusă la lumină ultravioletă? Elevii Colegiului Național „Doamna Stanca” din Satu Mare au descoperit răspunsurile în timpul unei vizite la Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, desfășurată în perioada 5–7 noiembrie 2026.

Grupul a fost însoțit de profesoarele Dana Mihai și Manuela Fecske și de directoarea adjunctă a colegiului, prof. Mariana Tomoiagă. Vizita a inclus un tur ghidat și activități în laboratoare, prin care elevii au văzut cum se pregătesc viitorii medici și farmaciști.

În sălile de disecție, elevii au observat cum este studiat corpul uman la cursurile practice de anatomie. Au stat de vorbă și cu studenți din anul I de la Medicină Dentară, înscriși la programul cu predare în limba engleză, care le-au povestit despre experiența lor la facultate.

În laboratorul de biochimie, liceenii au analizat probe biologice simulate și au învățat să distingă între valori normale și patologice ale pH-ului. La morfopatologie, au observat malformații și modificări tumorale pe preparate de laborator și în muzeul de specialitate.

La Facultatea de Farmacie, vizita a cuprins activități de botanică, analiză a medicamentelor și chimie farmaceutică. Elevii au descoperit diverse plante medicinale și au urmărit o demonstrație în care chinina a devenit fluorescentă sub acțiunea luminii ultraviolete.

Programul a inclus și o plimbare prin centrul istoric al Timișoarei, cu opriri în Piața Unirii, Piața Libertății și Piața Victoriei. Pentru elevii care iau în calcul o carieră în medicină sau farmacie, întâlnirea cu studenții și activitățile din laboratoare au oferit o imagine concretă a ceea ce îi așteaptă la facultate.