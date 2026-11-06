



Bunurile mobile și imobile aparținând unui număr de patru persoane fizice au fost puse sub măsuri asigurătorii într-un dosar penal privind presupuse nereguli în derularea programelor „Masă Caldă” și „Masă Sănătoasă” la Școala Gimnazială Socond și Școala Gimnazială Stâna. Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, prejudiciul care ar fi fost cauzat Primăriei Comunei Socond depășește 751.000 de lei și corespunde unui număr de 48.192 de meniuri facturate.

Informațiile au fost făcute publice printr-un comunicat de presă datat 6 noiembrie 2026. Cercetările sunt efectuate de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, cu sprijinul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, în cadrul Operațiunii „Jupiter”.

Dosarul vizează săvârșirea mai multor infracțiuni de fals, uz de fals, obținere ilegală de fonduri și delapidare.

Conform anchetatorilor, în perioada septembrie 2022 – iunie 2026 ar fi funcționat un mecanism repetitiv prin care prezența elevilor era raportată nereal, iar în evidențele școlare erau menținuți artificial elevi care nu frecventau efectiv cursurile.

Aceste raportări ar fi permis solicitarea și obținerea din fonduri publice a contravalorii unui număr de meniuri mai mare decât cel justificat de beneficiarii prezenți și de mesele care trebuiau efectiv livrate.

Procurorii precizează că mecanismul cercetat nu s-ar fi limitat la întocmirea izolată a unor documente cu informații nereale. Aceleași date privind numărul beneficiarilor și al meniurilor ar fi fost create, validate, transmise și preluate succesiv în documentele întocmite atât la nivelul unității de învățământ, cât și de societatea furnizoare.

În acest fel, potrivit comunicatului, înscrisurile rezultate s-ar fi susținut reciproc, oferind o aparență de realitate cantităților facturate și sumelor solicitate la decontare.

Pe baza probelor administrate până în prezent, anchetatorii indică obținerea necuvenită a sumei totale de 751.435,468 lei, corespunzătoare celor 48.192 de meniuri facturate.

Pentru recuperarea prejudiciului, procurorul a dispus instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile ale celor patru persoane fizice. Comunicatul nu precizează identitatea acestora, funcțiile ocupate sau valoarea bunurilor vizate de măsuri.

Parchetul subliniază că activitățile desfășurate în cursul urmăririi penale urmăresc administrarea probatoriului cu respectarea drepturilor și garanțiilor procesuale. Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție pe tot parcursul procesului penal.