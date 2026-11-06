Acțiunea se va desfășura zilnic, între orele 08:00 și 17:00, și va fi realizată de societatea Coral Impex SRL.



O nouă acțiune de combatere a rozătoarelor va avea loc pe domeniul public al municipiului Satu Mare în perioada 9–13 noiembrie 2026, anunță municipalitatea. Operațiunile de deratizare sunt programate în intervalul orar 08:00–17:00.

Intervenția va fi efectuată de SC Coral Impex SRL, iar produsul utilizat va fi COLBROM, avizat de Ministerul Sănătății, potrivit informării transmise.

Pe durata acțiunii, cetățenii sunt rugați să nu atingă stațiile de intoxicare și produsele raticide amplasate pe domeniul public. Totodată, aceștia trebuie să ia măsurile necesare pentru a evita contactul direct cu momeala destinată combaterii rozătoarelor.

Respectarea acestor indicații este importantă pentru desfășurarea intervenției în condiții de siguranță. Stațiile și momelile utilizate în cadrul deratizării trebuie lăsate în locurile în care sunt amplasate de echipele operatorului.

Informații suplimentare despre substanțele folosite sunt disponibile pe site-ul Primăriei Municipiului Satu Mare.