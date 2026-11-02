Noul inspector școlar general a promis muncă, unitate și colaborare instituțională, punând pe primul loc binele copiilor și dezvoltarea educației sătmărene

Învățământul sătmărean a intrat oficial într-o nouă etapă administrativă, după ce luni a avut loc ceremonia de instalare în funcție a noului inspector școlar general, Gabriela Maria Ardelean. Evenimentul s-a desfășurat la sediul Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare, în prezența reprezentanților administrației județene și locale, a conducerii Instituției Prefectului, a unor directori de instituții publice și a invitaților din județ. Numirea a fost oficializată prin citirea ordinului de către prefectul Altfatter Tamás, iar noul inspector școlar general și-a prezentat principalele angajamente pentru mandatul pe care l-a început. În discursul său, Gabriela Maria Ardelean a transmis că își dorește o conducere bazată pe muncă, responsabilitate, colaborare și solidaritate instituțională, cu o prioritate clară: interesul copiilor și dezvoltarea sistemului educațional din județ.

O nouă conducere la Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare

La ceremonia de instalare au participat prefectul Altfatter Tamás, noii subprefecți Radu Iancu și Vasile Bercea, președintele Consiliului Județean, Pataki Csaba, vicepreședinții Roxana Petca și Cătălin Filip, precum și viceprimarii municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan Ilieș și Raul Băbțan.

De asemenea, au fost prezenți directori ai serviciilor publice deconcentrate, primari din județ și alți invitați.

Prefectul Altfatter Tamás a dat citire ordinului de numire în funcție, după care i-a transmis noului inspector școlar general urări de succes și a subliniat importanța implicării tuturor factorilor responsabili în dezvoltarea învățământului sătmărean.

Acesta a evidențiat necesitatea unui efort comun, în care fiecare instituție și fiecare reprezentant al administrației să își asume responsabilitatea pentru îmbunătățirea sistemului educațional județean.

„Nu vreau să fiu un inspector școlar general, ci un om care muncește și unește”

Noul inspector genaral, Gabriela Maria Ardelean, a transmis un mesaj în care a vorbit despre parcursul său profesional, experiența acumulată în educație și responsabilitatea pe care și-a asumat-o odată cu preluarea acestei funcții.

Noul inspector școlar general a arătat că vine la conducerea instituției după ani de activitate în sistemul educațional, perioadă în care a muncit pentru dezvoltarea profesională și a obținut toate gradele didactice. În anul 2022, aceasta a ocupat funcția de inspector școlar pentru educația timpurie, experiență care i-a oferit o perspectivă directă asupra provocărilor și nevoilor din învățământul județean.

Gabriela Maria Ardelean a mulțumit tuturor celor care au avut încredere în ea și au susținut numirea sa, afirmând că va depune toate eforturile pentru a demonstra că merită responsabilitatea acestei funcții.

„Voi încerca să demonstrez că merit această onorantă funcție”, a transmis noul inspector școlar general.

Unul dintre cele mai importante mesaje ale discursului său a vizat stilul de conducere pe care dorește să îl promoveze la nivelul Inspectoratului Școlar Județean. Aceasta a subliniat că nu își dorește să fie doar un inspector școlar general în sens administrativ, ci un om implicat, capabil să muncească alături de ceilalți și să unească oamenii în jurul unor obiective comune.

„Nu vreau să fiu un inspector școlar general, ci un om care muncește și unește”, a afirmat Gabriela Maria Ardelean.

Totodată, aceasta a precizat că va pune pe primul loc binele copiilor și că își dorește să construiască relații de colaborare instituțională, considerând că dezvoltarea învățământului sătmărean nu poate fi realizată fără implicarea și cooperarea tuturor celor responsabili.

Preluarea conducerii Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare a deschis astfel un nou capitol pentru administrația educațională locală. Provocările sunt numeroase, iar așteptările comunității sunt ridicate. Rămâne ca noua echipă de conducere să transforme angajamentele asumate în măsuri concrete, în beneficiul elevilor, profesorilor și al întregului sistem educațional din județ.



