Peste 95 de firme sătmărene au fost incluse în clasamentul performanței economice, iar gala organizată de Camera de Comerț a reunit personalități naționale, reprezentanți ai administrației și oameni de afaceri





Mediul de afaceri sătmărean și-a sărbătorit performanța vineri, 30 octombrie, în cadrul Galei „Topul Firmelor Satu Mare 2026”, un eveniment dedicat antreprenorilor care, prin investiții, muncă și perseverență, au contribuit la dezvoltarea economică a județului. Organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Satu Mare, evenimentul a reunit reprezentanți importanți ai mediului economic și politic din România, alături de oficialități locale și județene. Dincolo de discursuri și de atmosfera festivă, adevărații protagoniști ai serii au fost oamenii de afaceri și companiile care au demonstrat că performanța economică se construiește prin ani de muncă, asumarea riscurilor și investiții constante.





Personalități naționale și locale, alături de antreprenorii sătmăreni





Gala a beneficiat de prezența unor invitați de onoare, între care Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Călin Popescu-Tăriceanu, fost prim-ministru al României, eurodeputatul Gheorghe Cârciu, deputatul PSD Mircea Govor și senatorul UDMR Turos Lorand.

Au fost prezenți, de asemenea, Pataki Csaba, președintele Consiliului Județean Satu Mare, Kereskényi Gábor, primarul municipiului Satu Mare, Aurelia Fedorca, primarul orașului Negrești-Oaș, precum și Cristina Tămășan-Ilieș, viceprimarul municipiului Satu Mare, alături de reprezentanți ai instituțiilor publice și ai comunității de afaceri.

Evenimentul a fost coordonat de președintele CCIA Satu Mare, Horațiu Bonea, alături de directorul instituției, Alin Bucureștean. Maria Boieru a prezentat această frumoasă Gală.

Unul dintre mesajele importante ale serii a venit din partea președintelui Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, care a evidențiat importanța colaborării dintre administrația publică și mediul privat.

„În spatele unei economii puternice stau oameni cu inițiativă, idei bune și curajul de a investi. Avem antreprenori care dezvoltă afaceri, creează locuri de muncă și aduc valoare județului nostru. Rolul nostru, ca administrație, este să fim deschiși la dialog și să lucrăm împreună cu mediul de afaceri pentru ca Satu Mare să fie un loc în care merită să investești și să construiești”, a declarat Pataki Csaba.

La rândul său, primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, a transmis un mesaj cu o puternică încărcătură politică, evocând perioada guvernării fostului premier Călin Popescu-Tăriceanu.

„A fost o mare plăcere să fiu alături de un liberal adevărat: Călin Popescu-Tăriceanu! Ne amintim cu nostalgie de guvernarea Tăriceanu, o perioadă de creștere economică, investiții și dezvoltare a României. Cred că și astăzi avem nevoie de politicieni liberali autentici, care au respect pentru antreprenori și încurajează munca, investițiile și inițiativa privată”, a transmis edilul.

Discursurile susținute de Mihai Daraban, Călin Popescu-Tăriceanu, Pataki Csaba, Kereskényi Gábor și Gheorghe Cârciu au abordat teme precum evoluția economiei, provocările mediului antreprenorial și responsabilitatea administrației în susținerea investițiilor.





96 de firme, recunoscute pentru performanță și excelență





Momentul central al galei l-a reprezentat premierea companiilor incluse în Topul Firmelor Satu Mare 2026. În total, clasamentul a cuprins 96 de societăți comerciale, care au primit distincții pentru rezultatele obținute, fiind acordate locurile I, II și III, mențiuni, diplome de excelență și premii speciale.

Printre companiile recompensate s-au numărat APASERV SATU MARE SA, ALPIN RECYCLING SRL, AUTONOVA SA, AUTONET IMPORT SRL, BENTONITA SA, CEPROM SA, DANTEX SA, EUROPRIMA SRL, UNICARM SRL, ROSU COMPANY SRL, SIMON ELECTRONICS SRL, ZAUNER ROMÂNIA SRL și ZIRMER BUD SRL.

Distincțiile de excelență au evidențiat și continuitatea performanței, fiind acordate companiilor care s-au remarcat de-a lungul mai multor ediții ale clasamentului. Astfel, ALPIN RECYCLING SRL, APASERV SATU MARE SA, TARR CONST SRL, TOP DESIGN FURNITURE SRL și UNICARM SRL au primit recunoaștere pentru participarea și rezultatele obținute în 15 ediții.

Au fost recompensate, de asemenea, pentru zece ediții de excelență, companii precum AUTONOVA SA, BETA SECURITY SRL, BINDER & FAMILY SRL, DESIGN FOR LIFE SRL, DIASIM STYLE SRL, TOMEXORO SRL, TRANSPINK SRL și VARGA QUATTRO SRL.

Premii au primit și societăți precum BENY TRANS INTERNATIONAL SRL, BARTA ATI SRL, CBA NORD VEST SRL, CSS INOV SRL, TIE SERVICES INTERNATIONAL SRL, TRAVEL TOUR SRL, VERSOL INVESTMENT SRL și ZÂNA VERDE SRL.

Lista distincțiilor a cuprins și companii recompensate cu mențiuni sau premii speciale, între care BENTONITA SA și CBA NORD VEST SRL, care au primit plachete speciale.

Prin aceste premii, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Satu Mare a evidențiat nu doar rezultatele financiare ale societăților, ci și contribuția antreprenorilor la crearea locurilor de muncă, dezvoltarea comunităților și consolidarea economiei județene.





O gală susținută de companii importante





Evenimentul a beneficiat de sprijinul a 13 sponsori și trei parteneri, companii și instituții care au contribuit la organizarea galei.

La categoria Platinum s-au numărat PRODEXIMP SRL, Tarr Beton, The Dome și Triterra. Categoria Gold a reunit ALPIN RECYCLING SRL, AUTONOVA SA, CEPROM SA, EXECUTIV TRADING SRL, LESCACI COM SRL, MINERAL COM SRL și PRO ASFALT SRL.

Categoria Silver a fost reprezentată de AUTONET IMPORT SRL și MIVA PROD SRL.

Printre partenerii evenimentului s-au numărat EXIM BANCA ROMÂNEASCĂ SA, în calitate de bancă parteneră, NORD VEST TV ADVERTISING SRL, partener media, și ALCO ROM SRL, partener distilat.

Momentul special la final surpriza pentru Dana Culic, fostul director CCIA Satu Mare. Aceasta a primit un premiu special la pensionare după 35 de ani omul care a făcut istorie la camera de comerț și a condus o cu pricepere.





O recunoaștere pentru cei care construiesc Satu Mare





Dincolo de caracterul festiv, Topul Firmelor Satu Mare 2026 a demonstrat încă o dată importanța mediului antreprenorial pentru dezvoltarea județului. Fiecare companie premiată a reprezentat o poveste despre inițiativă, investiții, responsabilitate și efortul de a rezista într-un climat economic tot mai competitiv.

Antreprenorii au fost cei care au investit, au creat locuri de muncă, au susținut bugete locale și au contribuit la dezvoltarea comunităților. Tocmai de aceea, recunoașterea performanței lor a avut o semnificație care a depășit cadrul unei simple festivități.

Gala s-a încheiat într-o atmosferă festivă, cu momente artistice și întâlniri între invitați, oferind mediului de afaceri sătmărean un prilej de socializare și de consolidare a relațiilor profesionale.

Topul Firmelor Satu Mare 2026 a fost, înainte de toate, o seară dedicată celor care au demonstrat că economia județului se construiește prin muncă, curaj și performanță.



