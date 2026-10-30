Spitalul Județean de Urgență Satu Mare va avea o structură specializată pentru pacienții cardiaci critici, cu șase paturi și personal medical dedicat tratării urgențelor cardiovasculare

Pacienții cu afecțiuni cardiovasculare grave vor putea beneficia de servicii medicale specializate în cadrul unei noi structuri pregătite de Spitalul Județean de Urgență Satu Mare. Unitatea de Supraveghere și Tratament Avansat al Pacienților Cardiaci Critici (USTACC) va fi înființată în cadrul Secției Cardiologie, urmând să asigure supravegherea și tratamentul pacienților care se confruntă cu urgențe cardiace majore. Primul pas administrativ a fost făcut astăzi, prin aprobarea de către Consiliul Județean Satu Mare a modificării organigramei spitalului. Noua structură va beneficia de șase paturi și de personal medical și auxiliar dedicat, reprezentând o extindere importantă a capacității de intervenție în cazul bolilor cardiovasculare grave.

Șase paturi pentru pacienții cardiaci aflați în stare critică

Înființarea USTACC va presupune amenajarea unei infrastructuri moderne, destinată tratării și monitorizării pacienților cu probleme cardiovasculare severe.

Noua unitate va dispune de șase paturi, care vor fi amenajate prin redistribuirea celor existente în cadrul Secției Cardiologie. Astfel, nu va fi modificat numărul total de paturi al secției, care va rămâne la 60.

Posturi noi pentru medici, asistenți și personal auxiliar

Pentru funcționarea viitoarei structuri, Consiliul Județean Satu Mare a aprobat modificarea organigramei Spitalului Județean de Urgență, prin înființarea posturilor necesare.

Schema de personal va include medici, asistenți medicali, infirmieri, precum și personal tehnic și administrativ, astfel încât unitatea să poată funcționa în condiții corespunzătoare.

Prin această investiție organizatorică și medicală, Spitalul Județean de Urgență Satu Mare urmărește îmbunătățirea serviciilor acordate pacienților cardiaci aflați în situații critice și creșterea capacității de răspuns în fața urgențelor cardiovasculare.



