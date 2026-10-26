



Elena Tripon, o mamă din Satu Mare, are nevoie urgentă de sânge în urma unor complicații severe apărute după naștere. Potrivit apelului transmis de colegii săi, femeia este internată la Terapie Intensivă, iar cei care pot dona sunt îndemnați să se mobilizeze și să menționeze numele pacientei: Tripon Elena.

Apelului i s-a alăturat și medicul Pfau Iulian Sălăgeanu, care a anunțat că a răspuns solicitării și a încurajat comunitatea să sprijine acest demers.

„Astăzi am răspuns apelului. O mămică, Tripon Elena, din Satu Mare, are nevoie urgentă de sânge, după complicații apărute în urma nașterii”, a transmis medicul. Acesta a reiterat îndemnul: „Fă-ți din donare un stil de viață pentru a salva o viață”, solicitând susținerea și distribuirea mesajului.

La rândul lor, colegii Elenei au lansat un mesaj de solidaritate, rugând persoanele care au posibilitatea să doneze să se prezinte la cel mai apropiat centru de transfuzie sanguină.

Potrivit organizatorilor apelului, pot răspunde donatori cu orice grupă de sânge, din orice județ al țării. Cei care se prezintă la donare sunt rugați să precizeze, la completarea fișei, că donează pentru Tripon Elena, internată la Terapie Intensivă în Satu Mare. Persoanele din alte județe pot solicita centrului local detalii despre înregistrarea donației pentru pacientă.

În Satu Mare, Centrul de Transfuzie Sanguină se află pe strada Careiului nr. 26, în cartierul Micro 15, lângă Serviciul Județean de Ambulanță. Adresa este confirmată și de Institutul Național de Transfuzie Sanguină.

Programul de donare indicat în apel este 07:30–12:00. Pentru confirmarea programului și informații despre donare, centrul poate fi contactat la 0361 881 202.

Cei care nu pot dona sunt încurajați să distribuie apelul, astfel încât informația să ajungă la cât mai multe persoane care pot oferi ajutor.