Incendiu la o cabană din Drăgușeni, iar la Mărtinești au ars lemne și utilaje Locale •

Pompierii au intervenit în noaptea de 24 spre 25 octombrie, cu sprijinul serviciilor voluntare din Turulung și Odoreu. Cauzele probabile au fost un coș de fum necurățat și o scânteie mecanică.

Două incendii izbucnite la mai puțin de o oră distanță au mobilizat pompierii sătmăreni în localitățile Drăgușeni și Mărtinești. Intervențiile au vizat o cabană din lemn, cuprinsă în întregime de flăcări, și o anexă gospodărească în care se aflau lemne și utilaje de lucru.

Primul apel a fost înregistrat în jurul orei 02:50, când a fost semnalat incendiul de la cabana din Drăgușeni. La fața locului au ajuns echipaje ale Punctului de Lucru Turț, cu două autospeciale de stingere și un echipaj de prim ajutor. În sprijin au intervenit și membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Turulung.

La sosirea pompierilor, focul se manifesta generalizat la întreaga construcție din lemn, pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

În urma cercetărilor efectuate, pompierii au stabilit drept cauză probabilă un coș de fum necurățat.



Incendiu la Mărtinesti

Un al doilea incendiu a fost anunțat în jurul orei 03:38, la o anexă gospodărească din Mărtinești. Pentru stingerea acestuia au fost mobilizate două autospeciale și un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare, cu un total de 14 cadre militare. A fost solicitat și sprijinul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Odoreu.

În urma incendiului au ars lemnele depozitate în șură, precum și utilaje de lucru. Cauza probabilă a fost stabilită ca fiind o scânteie mecanică.

Cele două intervenții readuc în atenție importanța măsurilor de prevenire, atât la utilizarea sistemelor de încălzire, cât și în timpul activităților desfășurate în gospodării și în spațiile de depozitare.

Pompierii recomandă curățarea și verificarea periodică a coșurilor de fum de către personal specializat, precum și întreținerea corespunzătoare a instalațiilor și echipamentelor utilizate. Totodată, materialele combustibile trebuie îndepărtate din apropierea surselor de căldură, iar regulile de prevenire a incendiilor trebuie respectate inclusiv în anexe și magaziii, Prevenirea incendiilor începe cu respectarea măsurilor de siguranță, aceştia îndeamnând cetățenii să acorde atenție verificărilor și întreținerii înainte ca o defecțiune sau o sursă de aprindere să provoace pagube.

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