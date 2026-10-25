



Președintele PSD Satu Mare, deputatul Mircea Govor, a transmis un mesaj de apreciere militarilor activi, veteranilor de război și celor aflați în rezervă sau în retragere, cu prilejul Zilei Armatei Române. Parlamentarul a evidențiat semnificația aparte pe care data de 25 octombrie o are pentru Satu Mare și Carei.

În mesajul său, Mircea Govor a amintit că anul acesta se împlinesc 82 de ani de la 25 octombrie 1944, momentul încheierii eliberării Transilvaniei de Nord, la Carei. Deputatul a subliniat că această pagină de istorie rămâne legată de curajul, devotamentul și sacrificiul militarilor români.

„Există momente care rămân pentru totdeauna în istoria unei țări. La Satu Mare și Carei, ziua de 25 octombrie are o semnificație aparte, fiind profund legată de memoria eroilor și de una dintre cele mai importante pagini ale istoriei naționale”, a declarat președintele PSD Satu Mare.

Govor a arătat că sărbătoarea este atât un prilej de cinstire a celor care au slujit România, cât și un moment de reafirmare a importanței păcii, solidarității și respectului față de valorile comune.

Un mesaj distinct de recunoștință le-a fost adresat celor care poartă sau au purtat uniforma militară.

„Transmit întreaga mea apreciere militarilor activi, veteranilor de război și celor aflați în rezervă sau în retragere, pentru devotamentul și responsabilitatea cu care au slujit și continuă să slujească țara”, a transmis deputatul Mircea Govor.

Parlamentarul și-a încheiat mesajul cu un omagiu adus eroilor și cu urări adresate Armatei Române: „Cinste și recunoștință eroilor României! La mulți ani Armatei Române!”