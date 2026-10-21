Cătălin Filip: PSD revine la guvernare pentru a repune România pe direcția bună Locale •

După luni de instabilitate și incertitudine, România are din nou un Guvern, iar social-democrații își asumă un rol central într-o perioadă în care presiunile economice se resimt atât în buzunarele românilor, cât și în bugetele administrațiilor locale și în activitatea firmelor. Pentru PSD, provocarea este una majoră: stabilizarea situației și corectarea efectelor unor măsuri care au pus presiune pe investiții, pe mediul privat și pe comunitățile locale.



Acesta este și mesajul transmis de Cătălin Filip, vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare și membru PSD, în cadrul emisiunii „Actualitatea sătmăreană” de miercuri, 21 octombrie. Invitat în studio, acesta a vorbit despre responsabilitatea social-democraților la guvernare, despre așteptările administrației județene și despre proiectele care nu trebuie abandonate din cauza constrângerilor bugetare.



PSD își asumă guvernarea într-un moment dificil

Cătălin Filip consideră că instalarea noului Guvern reprezintă, înainte de toate, un pas spre stabilitate, după o perioadă în care lipsa unui Executiv cu capacitate deplină de acțiune a întârziat decizii importante.

„Primul pas a fost făcut și anume acela de stabilitate. Asta a fost primul punct”, a declarat vicepreședintele CJ Satu Mare.

În opinia sa, social-democrații intră la guvernare cu responsabilitatea de a readuce echilibrul într-o perioadă complicată și de a corecta direcția unor politici care au afectat investițiile și activitatea economică.

Filip a apărat decizia PSD de a-și asuma responsabilitatea guvernării, susținând că partidul dispune de oameni pregătiți și de echipe capabile să gestioneze situația. El a recunoscut că urmează o perioadă dificilă, în care vor fi necesare decizii urgente, dar și măsuri care să protejeze populația.

„Va fi o guvernare ușoară? Nu”, a fost, în esență, mesajul său, subliniind că așteptările sunt mari, iar timpul pentru amânări s-a încheiat.



După austeritate, investițiile și protecția socială trebuie să revină în prim-plan

Unul dintre cele mai importante mesaje transmise de Cătălin Filip vizează modul în care trebuie gestionată reducerea deficitului bugetar. Acesta consideră că economiile nu pot fi făcute mecanic, prin blocarea investițiilor, fără o analiză a consecințelor asupra economiei și a oamenilor.

În opinia sa, investițiile publice nu reprezintă doar cheltuieli bugetare, ci și surse de activitate economică, locuri de muncă și venituri pentru firmele care execută lucrările.

„Ok, reducem deficitul, dar cu ce costuri?”, a întrebat vicepreședintele CJ, atrăgând atenția că oprirea proiectelor poate pune companiile în dificultate și poate transforma presiunea bugetară într-o problemă socială mai amplă.

El a criticat abordarea prin care investițiile sunt suspendate fără a se ține cont de efectele în lanț și a pledat pentru o evaluare completă a beneficiilor economice. În același timp, a amintit că firmele mici și mijlocii au traversat un an dificil, pe fondul creșterilor fiscale și al incertitudinii.

Mesajul său este în linie cu ceea ce PSD promite să aducă în actul de guvernare: mai multă atenție acordată efectelor sociale ale deciziilor economice, protejarea investițiilor utile și găsirea unui echilibru între disciplina bugetară și nevoile reale ale populației.



Prima urgență: rectificarea bugetară

Pentru administrația județeană, instalarea noului Guvern trebuie să se traducă rapid în măsuri concrete. Cătălin Filip spune că bugetele instituțiilor au fost construite pentru o perioadă limitată, iar fără o rectificare situația devine tot mai dificilă.

„Prioritatea priorităților este rectificarea bugetară”, a afirmat acesta.

Rectificarea este necesară pentru continuarea investițiilor, acoperirea cheltuielilor de funcționare și asigurarea finanțării instituțiilor publice. În plus, deblocarea plăților restante către constructori și furnizori ar permite firmelor să își recupereze banii pentru lucrările deja executate.

Filip atrage atenția că problemele de finanțare ale administrației nu rămân între zidurile instituțiilor. Ele ajung în economia reală, afectând companiile, angajații și comunitățile care așteaptă finalizarea proiectelor.

De aceea, noul Guvern este așteptat să acționeze rapid, astfel încât administrațiile locale să poată încheia anul fără blocaje majore și să pregătească investițiile viitoare.



Satu Mare are proiecte de dus la capăt

Chiar și într-un context financiar dificil, Consiliul Județean Satu Mare continuă să urmărească finalizarea unor investiții importante pentru județ.

Cătălin Filip a menționat Drumul Județean 193, pe tronsonul Satu Mare–Borlești, precum și proiectele de la Spitalul din Negrești-Oaș și ambulatoriul din Tășnad, despre care a spus că sunt aproape de finalizare și ar putea fi recepționate până la sfârșitul anului.

În schimb, unele investiții finanțate prin programul Anghel Saligny rămân blocate, iar reluarea lor depinde de deciziile bugetare de la nivel central.

Pentru anul viitor, una dintre mize este avansarea proiectului drumului Atea–Ciuperceni, gândit pentru a îmbunătăți legăturile rutiere și a facilita circulația dinspre punctul de frontieră Petea.

În același timp, drumul expres Baia Mare–Oar rămâne un obiectiv strategic pentru conectivitatea regiunii. Potrivit lui Filip, proiectul are constructor desemnat, însă este nevoie de finanțare pentru a putea avansa.

Sunt investiții care pot contribui la dezvoltarea economică a județului și care, în viziunea vicepreședintelui CJ, trebuie să rămână pe agenda autorităților centrale.



Administrațiile locale au nevoie de un partener la București

Un alt punct important al intervenției a fost relația dintre Guvern și administrațiile locale. Cătălin Filip susține că deciziile luate la București trebuie să țină cont de realitățile din teritoriu, de diferențele dintre comunități și de capacitatea fiecărei localități de a-și asigura serviciile publice.



Referindu-se la reformarea administrației și la posibila comasare a unor comune, acesta a avertizat că măsurile nu trebuie luate doar pe hârtie, în baza unor calcule teoretice. Orice reorganizare trebuie să demonstreze că produce economii reale și nu afectează populația.

În opinia sa, o administrație eficientă nu se construiește prin decizii uniforme, ci prin analize serioase și prin înțelegerea nevoilor comunităților.

Filip a subliniat și importanța unei colaborări bune cu ministerele, arătând că relațiile instituționale și dialogul cu autoritățile centrale pot conta în susținerea proiectelor județului Satu Mare.



Un 2027 dificil, dar cu speranțe pentru relansare

Vicepreședintele CJ nu promite un an ușor. Dimpotrivă, admite că 2027 va veni cu provocări atât pentru administrațiile publice, cât și pentru mediul privat. Cu toate acestea, el consideră că noul Guvern trebuie să transforme perioada dificilă într-un punct de plecare pentru măsuri care să stimuleze economia și să îmbunătățească nivelul de trai.

Filip a vorbit despre nevoia unor măsuri sociale și economice care să susțină populația și firmele, inclusiv prin politici fiscale care să încurajeze activitatea legală și investițiile.

Pentru PSD, provocarea este să demonstreze că participarea la guvernare poate produce rezultate concrete: mai multă stabilitate, finanțări deblocate și o abordare mai echilibrată a relației dintre deficit, investiții și protecția socială.



„Guvernul de astăzi e soluția cea mai bună la momentul acesta”

La finalul intervenției, Cătălin Filip și-a exprimat încrederea în noul Executiv, apreciind că acesta reprezintă cea mai bună soluție în actualul context.

„Eu zic că, cu siguranță, Guvernul de astăzi e soluția cea mai bună la momentul acesta”, a declarat vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare.

Mesajul transmis de liderul social-democrat sătmărean este că stabilitatea politică trebuie să fie urmată de rezultate vizibile: bani pentru administrații, investiții continuate, instituții care își pot asigura funcționarea și măsuri economice care să nu lase populația și firmele să suporte singure costurile ajustărilor bugetare.

Pentru Satu Mare, miza imediată este rectificarea bugetară. Pentru PSD, miza mai mare este să arate că poate transforma asumarea guvernării într-o schimbare de direcție, cu efecte concrete în viața românilor.

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