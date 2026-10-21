



Primăria Satu Mare anunță avansarea lucrărilor de modernizare pe străzile Drumul Luncii, Petalelor, Vinului și Afinelor, unde a fost așternut stratul final de asfalt.

Lucrările de modernizare a infrastructurii rutiere au ajuns la etapa turnării ultimului strat de asfalt pe patru străzi din municipiul Satu Mare. Potrivit unui anunț al Primăriei, este vorba despre străzile Drumul Luncii, Petalelor, Vinului și Afinelor.

Așternerea stratului final de asfalt reprezintă o etapă importantă a intervențiilor asupra carosabilului, cu impact asupra condițiilor de circulație pentru locuitorii zonei și pentru ceilalți participanți la trafic.

„S-a turnat ultimul strat de asfalt pe străzile Drumul Luncii, Petalelor, Vinului și Afinelor. Modernizăm încă o zonă dinamică din oraș”, a transmis Primăria Municipiului Satu Mare.

Prin aceste lucrări, administrația locală urmărește îmbunătățirea infrastructurii stradale într-o zonă pe care o descrie ca fiind în dezvoltare. Modernizarea carosabilului contribuie la asigurarea unui acces mai bun către proprietăți și la creșterea confortului deplasărilor cotidiene.

Anunțul municipalității vizează finalizarea așternerii asfaltului pe cele patru străzi. Primăria nu a precizat, în mesajul transmis, valoarea investiției sau calendarul eventualelor lucrări conexe.