



Lectura și explicarea Sfintei Scripturi în comunitățile parohiale reprezintă tema centrală a întâlnirii organizate de Patriarhia Română în perioada 19–22 octombrie. Participanții lucrează la viitorul „Ghid al catehetului” și la pregătirea Concursului Național Catehetic pentru anul 2026–2027.

Reprezentanți ai eparhiilor din țară participă, în perioada 19–22 octombrie 2026, la cea de-a XIX-a ediție a Congresului Național Catehetic „Hristos împărtășit copiilor”, găzduit de Centrul Social-Pastoral „Sfânta Cruce” al Mănăstirii Caraiman. Episcopia Maramureșului și Sătmarului este reprezentată de arhid. Vlad Nechita, inspector al Biroului pentru Catehizarea Tineretului.

Organizat de Patriarhia Română, prin Sectorul Teologic-Educațional, Biroul de catehizare a tineretului, congresul are ca temă „Studiul Scripturii – izvor de viață liturgică și misiune pastorală”. Întâlnirea reunește reprezentanți ai centrelor eparhiale, inspectori și coordonatori ai activităților catehetice, pentru a identifica direcții comune de promovare a lecturii biblice în viața parohiilor.

Delegație din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului

Alături de arhid. Vlad Nechita, din cadrul Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului participă pr. Raul Pap, coordonator al Departamentului de Misiune și Cateheză al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, pr. Ioan Gaga, inspector pentru catehizare în cadrul Episcopiei Sălajului, și pr. Alin Pop, responsabil al Centrului Misionar-Social de Tineret „Sfântul Nicolae” Horoatu Crasnei.

Participarea acestora oferă cadrul unui schimb de experiență între eparhii, pornind de la activitățile desfășurate în comunitățile locale și de la provocările întâlnite în lucrul cu tinerii.

Un ghid pentru susținerea activității catehetice

Printre principalele puncte de pe agenda congresului se numără elaborarea viitorului „Ghid al catehetului”, analiza bunelor practici din eparhiile țării și din diaspora și identificarea resurselor pastorale necesare studiului biblic.

Discuțiile urmăresc și stabilirea reperelor pentru dezvoltarea unui program unitar de lectură și explicare a Sfintei Scripturi. Accentul cade pe modalitățile prin care textul biblic poate fi valorificat în activitățile catehetice și pus în legătură cu viața liturgică și cu misiunea pastorală a Bisericii.

Sesiunile de lucru includ prezentări ale unor proiecte și inițiative locale, oferind participanților posibilitatea de a împărtăși metode și experiențe care pot sprijini activitatea din parohii.

Contribuții ale specialiștilor în teologie biblică și pastorală

Lucrările congresului beneficiază de contribuțiile unor cadre universitare și specialiști în teologie biblică și pastorală. Printre cei care susțin prezentări se numără pr. lect. univ. dr. Cosmin Daniel Pricop, pr. conf. univ. dr. Liviu Vidican-Manci, arhim. asist. univ. dr. Chiril Lovin, pr. Petru Moga și pr. dr. Victor-Lucian Georgescu.

Temele abordate evidențiază relația dintre Sfânta Scriptură, participarea la viața liturgică și activitatea misionară, oferind repere pentru explicarea și transmiterea învățăturii creștine în comunități.

Pregătirea viitoarei ediții a concursului „Hristos împărtășit copiilor”

O altă componentă a întâlnirii este conturarea conceptului viitoarei ediții a Concursului Național Catehetic „Hristos împărtășit copiilor”, pentru anul 2026–2027. Participanții contribuie la discutarea direcțiilor care vor sta la baza proiectelor dedicate copiilor și tinerilor.

Programul mai cuprinde prezentări despre strategia eparhială pentru activitatea cu tinerii, stadiul implementării Centrului de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul” și analiza rezultatelor Întâlnirii Internaționale a Tineretului Ortodox București 2026.

Congresul urmărește formularea unor direcții concrete pentru dezvoltarea catehezei și încurajarea lecturii Sfintei Scripturi în parohii. Colaborarea dintre eparhii și schimbul de experiență susțin identificarea unor metode de lucru adaptate copiilor și tinerilor, păstrând legătura dintre educația religioasă și viața comunității.