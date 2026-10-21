



Acțiunile desfășurate în 20 octombrie au vizat ordinea publică și siguranța traficului rutier. Cea mai mare parte a sancțiunilor a fost aplicată în cadrul controalelor din trafic.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au aplicat peste 240 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 87.000 de lei, în urma activităților desfășurate în județ în cursul zilei de 20 octombrie. Acțiunile au urmărit prevenirea faptelor antisociale, menținerea ordinii publice și supravegherea circulației pe drumurile sătmărene.

Pentru abaterile constatate în cadrul activităților de menținere a unui climat de ordine și siguranță publică, oamenii legii au aplicat peste 40 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 17.000 de lei.

Prezența polițiștilor în teren a avut ca obiectiv prevenirea incidentelor și identificarea faptelor care afectează siguranța comunității. Bilanțul comunicat de IPJ Satu Mare nu detaliază natura abaterilor constatate în această categorie.

Peste 200 de sancțiuni în cadrul acțiunilor din trafic

O componentă importantă a activităților a vizat supravegherea, fluidizarea și controlul traficului rutier la nivelul județului. În cadrul acestor acțiuni, polițiștii au aplicat peste 200 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 70.000 de lei.

Controalele au urmărit respectarea regulilor de circulație și prevenirea situațiilor care pot pune în pericol participanții la trafic. Numărul sancțiunilor și valoarea acestora reprezintă cea mai mare parte a bilanțului anunțat pentru ziua de 20 octombrie.

Comunicatul nu precizează tipurile abaterilor rutiere, localitățile în care au fost efectuate controalele sau eventualele măsuri complementare dispuse.

Prin activitățile desfășurate, polițiștii sătmăreni au urmărit atât identificarea și sancționarea încălcărilor constatate, cât și prevenirea faptelor care afectează ordinea publică și siguranța circulației.