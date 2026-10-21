



Infirmierele și îngrijitoarele Spitalului Județean de Urgență Satu Mare au avut parte de un eveniment dedicat lor, organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Spitalelor Curate. Activitățile au adus în prim-plan contribuția personalului care asigură zilnic curățenia și ajută la menținerea unui mediu sigur pentru pacienți.

Evenimentul, realizat în colaborare cu departamentul SPIAAM, a inclus jocuri și concursuri pe echipe, momente de bună dispoziție și premii. Organizatorii au urmărit să ofere un prilej de recunoaștere a unei munci esențiale pentru funcționarea spitalului.

Directorul de îngrijiri a oferit diplome de apreciere pentru fiecare secție, în semn de recunoștință pentru profesionalismul, dedicarea și implicarea infirmierelor și îngrijitoarelor.

Reprezentanții unității medicale le-au adresat și un mesaj de mulțumire, subliniind rolul pe care îl au în protejarea pacienților.

„Dragi infirmiere și îngrijitoare, sunteți adevăratele super-eroine din spatele curățeniei și siguranței pacienților noștri! Vă mulțumim din suflet pentru munca voastră minunată!”, au transmis reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Satu Mare.