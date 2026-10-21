Munca din spatele siguranței pacienților, apreciată la Spitalul Județean Satu Mare. Infirmierele și îngrijitoarele, în centrul atenției

Locale 21.10.2026 10:57
Munca din spatele siguranței pacienților, apreciată la Spitalul Județean Satu Mare. Infirmierele și îngrijitoarele, în centrul atenției


Infirmierele și îngrijitoarele Spitalului Județean de Urgență Satu Mare au avut parte de un eveniment dedicat lor, organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Spitalelor Curate. Activitățile au adus în prim-plan contribuția personalului care asigură zilnic curățenia și ajută la menținerea unui mediu sigur pentru pacienți.

Evenimentul, realizat în colaborare cu departamentul SPIAAM, a inclus jocuri și concursuri pe echipe, momente de bună dispoziție și premii. Organizatorii au urmărit să ofere un prilej de recunoaștere a unei munci esențiale pentru funcționarea spitalului.

Directorul de îngrijiri a oferit diplome de apreciere pentru fiecare secție, în semn de recunoștință pentru profesionalismul, dedicarea și implicarea infirmierelor și îngrijitoarelor.

Reprezentanții unității medicale le-au adresat și un mesaj de mulțumire, subliniind rolul pe care îl au în protejarea pacienților.

„Dragi infirmiere și îngrijitoare, sunteți adevăratele super-eroine din spatele curățeniei și siguranței pacienților noștri! Vă mulțumim din suflet pentru munca voastră minunată!”, au transmis reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Satu Mare.

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