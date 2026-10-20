



Președintele PSD Satu Mare, deputatul Mircea Govor, a anunțat că a votat pentru învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu, care a obținut încrederea Parlamentului cu 280 de voturi. Parlamentarul sătmărean susține că România are nevoie de stabilitate și de un Executiv capabil să răspundă problemelor cetățenilor.

„După luni de instabilitate politică, România are nevoie de un Guvern funcțional, capabil să ia decizii și să răspundă problemelor cu care se confruntă oamenii. Votul de astăzi marchează începutul unei noi etape și asumarea unei responsabilități: Guvernul trebuie să lucreze pentru stabilitate, investiții și protejarea intereselor cetățenilor”, a declarat Mircea Govor.

Liderul social-democraților sătmăreni a precizat că PSD intră în noul Executiv cu 12 miniștri și își asumă responsabilitatea participării la guvernare. Acesta a subliniat că evaluarea activității guvernamentale trebuie să se bazeze pe rezultate și pe efectele deciziilor asupra comunităților.

„Cetățenii așteaptă rezultate concrete, iar activitatea Guvernului trebuie judecată după rezultatele obținute și după ceea ce reușește să facă pentru România și pentru fiecare comunitate”, a transmis deputatul.

Mircea Govor și-a reafirmat, totodată, angajamentul față de alegătorii din județ: „Sunt deputatul sătmărenilor, iar misiunea mea în Parlament este să îi reprezint cu cinste și să apăr interesele românilor”.