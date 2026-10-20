Guvernul Niculescu a primit 280 de voturi ”pentru”. A fost votat de PSD, care are 12 miniștri în noul guvern, dar și de PNL și de UDMR, care au semnat un acord de susţinere cu premierul, dar nu au intrat la guvernare. Pentru a fi învestit, Guvernul Niculescu avea nevoie de 233 de voturi.

Din numărul total de parlamentari (464), au votat 338, dintre care 280 ”pentru” și 58 ”împotrivă”, a fost anunțul oficial de la tribuna parlamentului.

”Cu emoție și responsabilitate, am primit acest vot. Este un moment important pentru România, ieșim din aproape șase luni de criză”, a declarat Luca Niculescu, după ce parlamentul a învestit guvernul său.

Criza politică se încheie, astfel, la mai mult de cinci luni de când Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Luca Niculescu a fost a patra propunere pentru funcția de premier a lui Nicușor Dan. Președintele i-a mai desemnat pe Eugen Tomac, care și-a depus mandatul, și Adrian Veștea și Siegfried Mureșan, care nu au obținut votul de încredere din partea parlamentului.

Membrii Cabinetului Niculescu urmează să depună jurământul la Palatul Cotroceni, iar apoi probabil se vor reuni în prima ședință a noului guvern.

Lista miniștrilor din Cabinetul Niculescu:

Interne, Vicepremier – Marian Neacșu (PSD)

Transporturi – Ștefan Ovidiu Popa (PSD)

Apărare – Radu Oprea (PSD)

Muncă – Florin Manole (PSD)

Mediu – Natalia Intotero (PSD)

Economie – Daniel Zamfir (PSD)

Justiție – Radu Marinescu (PSD)

Sănătate – Alexandru Rogobete (PSD)

Agricultură – Florin Barbu (PSD)

Dezvoltare – Alexandru Stoica (PSD)

Proiecte Europene – Mihai Ghigiu (PSD)

Ministrul Delegat pentru Învățământ Preuniversitar – Sorin-Gabriel Ionescu (PSD)

Finanțe – Alexandru Nazare (actual ministru al Finanțelor)

Energie – Dumitru Chisăliță

Educație – Sorin Costreie (consilier prezidențial)

Cultură – Ioana Ciocan

Afaceri Externe – Dănuț Neculăescu (reprezentantul permanent al României la NATO)

Luca Niculescu s-a născut la 25 aprilie 1971, la București. Este absolvent al Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București (1995), este titular al unui master în Jurnalism European, la Centrul Universitar pentru Jurnalism, Strasbourg (1996).

Luca Niculescu a fost, din septembrie 2022, Secretar de Stat în cadrul Ministerul Afacerilor Externe și Coordonator Național pentru procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Între 2016 – 2022, Luca Niculescu a fost Ambasador extraordinar şi plenipotențiar al României în Franța, Principatul Monaco și Principatul Andorra. Din această funcție, a reprezentat de asemenea România în relație cu organizațiile internaționale cu sediul la Paris, în special OCDE și Organizația Internațională a Francofoniei. A fost, totodată, Președinte al Grupului Ambasadorilor Francofoni din Franța (GAFF) între 2019-2022.

Între 1992 și 2016, Luca Niculescu a fost jurnalist. Redactor-șef al postului de radio RFI România, precum și realizator de emisiuni la mai multe televiziuni: Money Channel, TVR 1, Digi24. Specializat mai ales în relații internaționale, a avut timp de cinci ani, o rubrică săptămânală în Dilema Veche. A fost, în același timp, corespondent permanent în România pentru mass-media din Franța (France Info, France Culture, France Inter, TV5 și cotidianul Libération).