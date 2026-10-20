



Producătorii și comercianții interesați să participe la Târgul de Crăciun din Satu Mare se mai pot înscrie astăzi, 20 octombrie, până la ora 16:00. Viceprimarul municipiului, Raul Babțan, îi încurajează pe meșterii, artizanii și producătorii sătmăreni să consulte condițiile de participare și să completeze formularul online înainte de expirarea termenului.

În mesajul său, viceprimarul pune în prim-plan oamenii care păstrează meșteșugurile și produsele tradiționale, subliniind munca și poveștile din spatele acestora.

„În spatele unui produs lucrat manual sau al unei bunătăți tradiționale sunt muncă, pricepere și, adesea, o poveste de familie. Oameni pe care merită să îi cunoaștem și să îi susținem”, transmite Raul Babțan.

Târgul se va desfășura în Piața Libertății

Ediția din acest an a Târgului de Crăciun este programată în Piața Libertății, în perioada 27 noiembrie 2026 – 4 ianuarie 2027. Pentru cei care realizează produse artizanale sau bunătăți tradiționale, evenimentul reprezintă o oportunitate de a-și prezenta munca publicului și de a intra în contact direct cu sătmărenii și vizitatorii orașului.

Cei interesați sunt invitați să consulte condițiile și să depună formularul disponibil online:

Formular de înscriere la Târgul de Crăciun Satu Mare 2026

Înscrierea nu garantează participarea

Potrivit precizărilor din mesaj, completarea formularului reprezintă o etapă a procesului de selecție, fără a constitui o confirmare a participării. Răspunsurile vor fi comunicate ulterior solicitanților, prin e-mail.

Sub îndemnul „Tradițiile merg mai departe prin oamenii care le păstrează”, Raul Babțan evidențiază și rolul târgului în susținerea economiei locale și în apropierea comunității de cei care duc mai departe meșteșugurile.

„Pentru mine un asemenea eveniment înseamnă mai mult decât o sărbătoare: înseamnă comunitate, tradiție și sprijin concret pentru meșterii, artizanii și producătorii locali”, afirmă viceprimarul municipiului Satu Mare.