















ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ APELE ROMÂNE - ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ CRIȘURI, cu sediul în Oradea, Str. Ion Bogdan, nr. 35, adresa de corespondență pe Str. Atelierelor, nr. 6-8, Jud. Bihor, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Gestionarea integrată a măsurilor de conservare a biodiversității în bazinul hidrografic Ier” – Lucrări de construcție lacuri pluviale de retenție cu funcție ecologică, înlocuire stavile de manevră și de retehnologizare turn de manevră și miră hidrometrică, propus a fi amplasat în incinta acumulării nepermenanente Andrid, Râul Ier, Comuna Andrid extravilan și Comuna Santău extravilan, Județul Satu-Mare.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate Ia sediul Direcției Județene de Mediu Satu Mare, din municipiul Satu Mare, Str. Mircea cel Bătrân, nr. 8/B, pe pagina de internet: http://djmsm.anmap.gov.ro și la sediul titularului.





Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Direcției Județene de Mediu Satu Mare, pe adresa de internet: office@djmsm.anmap.gov.ro .