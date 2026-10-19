„Zilele muzicale sătmărene” se încheie joi

Afirmația din titlu nu exclude „Concertul cameral” de marți (astăzi de la ora 19), un concert „de mare expresivitate, în care lirismul, virtuozitatea și intensitatea muzicală se întâlnesc într-un dialog captivant între vioară și pian” după cum ne lasă să înțelegem Em

Programul pe care cei doi soliști, Valentin Șerban (vioară) și Mihai Diaconescu (pian) îl vor susține conține acea intensitate muzicală de care amintea amfitrioana: „Amintirea unui loc prețuit” (Souvenir d'un lieu cher) de Piotr Ilici Ceaikovski, „Poem”-ul (Poéme) lui Ernest Chausson și „Sonata pentru vioară nr. 9” compusă de Ludwig van Beethoven și dedicată violonistului francez Rodolphe Kreutzer. Pentru a putea fi prezenți în sală este suficient să fiți în posesia unui bilet procurat de la casieria instituției de cultură sau să folosiți abonamentul cu nr. 9.





Încheierea celei de-a IL-a ediție a ZMS se va produce joi, de la ora 19, atunci când, în prima parte a serii, pianistul hispano-american de reputație mondială Josu de Solaun va interpreta „Concertul pentru pian nr. 2” al lui Serghei Prokofiev sub bagheta maestrului maghiar Huba Hollókői care spune despre sine că „este un dirijor și violonist maghiar a cărui operă leagă tradițiile muzicale din Europa centrală și de nord și, în calitate de director artistic al „Orchestrei simfonice Kecskemét”, este cunoscut pentru construirea de spectacole prin audiție, claritate și încredere”.

În deschiderea programului de joi vom asculta „Uvertura lui Coriolan” a lui Ludwig van Beethoven, lucrare compusă pentru opera „Coriolan” a lui Heinrich Joseph von Collin, iar după antract ne vom îndrepta atenția către un final triumfal al acestei ediții a tradiționalului festival sătmărean. Este vorba de „Simfonia nr. 5” în mi bemol major, lucrare realizată de compozitorul finlandez Jean Sibelius.





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Concertele Filarmonicii „Dinu Lipatti” se desfășoară cu susținerea ordonatorului principal de credite, Consiliul Județean Satu Mare.