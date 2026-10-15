Consiliul Județean Satu Mare a aprobat depunerea unui proiect cu finanțare europeană care vizează modernizarea serviciilor publice prin soluții digitale inovatoare

Administrațiile publice locale din județul Satu Mare ar putea beneficia de servicii mai moderne, de aplicații informatice integrate și de proceduri administrative îmbunătățite, printr-un proiect în valoare totală de 22,84 milioane de lei. Consilierii județeni au aprobat depunerea cererii de finanțare europeană, demersul urmărind extinderea utilizării soluțiilor digitale în instituțiile publice locale. Investiția a fost gândită pentru a facilita preluarea unor sisteme informatice, transferul datelor existente și pregătirea personalului care urma să utilizeze noile instrumente digitale.

Un proiect de peste 22 de milioane de lei pentru administrația locală

Proiectul intitulat „Îmbunătățirea calității serviciilor oferite de administrațiile publice locale prin soluții digitale inovatoare, în județul Satu Mare” urma să fie depus în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021–2027, prin care sunt susținute investiții pentru dezvoltarea și modernizarea regiunii.

Inițiativa viza îmbunătățirea calității serviciilor publice furnizate de administrațiile locale prin preluarea și operaționalizarea soluțiilor software puse la dispoziție prin Centrul Regional de Date Nord-Vest. Implementarea acestor soluții urma să contribuie la modernizarea infrastructurii informatice și la eficientizarea activităților desfășurate în cadrul instituțiilor publice participante.

Valoarea totală a proiectului era de 22,84 milioane de lei, o finanțare destinată susținerii procesului de digitalizare și îmbunătățirii modului în care administrațiile publice locale își desfășurau activitatea.

Migrarea datelor și instruirea personalului, printre măsurile prevăzute

Investiția nu se limita la introducerea unor aplicații informatice noi, ci includea și măsuri necesare pentru integrarea acestora în activitatea curentă a instituțiilor publice.

Printre principalele componente ale proiectului se numărau migrarea datelor din aplicațiile locale existente, dotarea entităților beneficiare și instruirea personalului. Aceste etape erau esențiale pentru preluarea și utilizarea efectivă a soluțiilor software furnizate prin Centrul Regional de Date Nord-Vest.

Prin această abordare, proiectul urmărea să sprijine administrațiile locale în adaptarea la instrumentele digitale și să creeze premisele pentru furnizarea unor servicii publice mai eficiente.

Contribuția proprie a județului Satu Mare

Pentru implementarea proiectului, contribuția proprie a Județului Satu Mare a fost stabilită la 456.839,14 lei, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a investiției.

Depunerea cererii de finanțare reprezenta etapa prin care autoritățile județene urmăreau atragerea fondurilor europene necesare realizării investiției. Concretizarea proiectului urma să depindă de parcurgerea etapelor de finanțare și implementare, precum și de operaționalizarea soluțiilor digitale prevăzute.

Miza investiției era modernizarea administrației publice locale din județul Satu Mare prin utilizarea tehnologiei, cu obiectivul de a îmbunătăți serviciile oferite cetățenilor și de a eficientiza activitatea instituțiilor publice.



