Acuzațiile au vizat suma pe care Ionuț Ristea, soțul consilierei județene PNL, Alina Ristea, angajat al Spitalului Județean, ar fi primit-o timp de aproape cinci ani pentru titlul de doctor în Zootehnie

O întrebare adresată în ședința de joi a Consiliului Județean Satu Mare a adus în atenție situația indemnizației de doctorat încasate de Ionuț Ristea, soțul consilierei județene PNL Alina Ristea. Potrivit informațiilor prezentate, acesta era angajat al Spitalului Județean, în funcția de șef al bucătăriei, și deținea titlul științific de doctor în Zootehnie. Robert Laszlo a ridicat problema legalității acordării acestui spor, iar discuția a ajuns și la posibilitatea recuperării sumelor plătite.

Cât ar fi încasat

Potrivit datelor prezentate, perioada analizată a fost 1 aprilie 2021 – 1 martie 2026, iar indemnizația indicată a fost de 1.115 lei brut pe lună, plata fiind raportată la prezența efectivă la serviciu. Pentru cele 59 de luni complete, din aprilie 2021 până în februarie 2026 inclusiv, calculul a indicat o valoare maximă teoretică de 65.785 de lei brut, pentru soțul consilierei PNL din Consiliul Județean, Alina Ristea.

Perioada analizată este: 01.04.2021 – 01.03.2026.

Cuantumul indicat al indemnizației pentru titlul științific de doctor este de: 1.115 lei brut/lună, plata efectivă fiind realizată în funcție de prezența la serviciu. Dacă se iau în calcul lunile complete cuprinse între aprilie 2021 și februarie 2026 inclusiv, rezultă un număr maxim de 59 de luni.

Calcul: 59 luni × 1.115 lei/lună = 65.785 lei brut

Prin urmare, 65.785 lei brut reprezintă valoarea maximă teoretică, calculată la cuantumul de 1.115 lei brut/lună. Suma efectiv încasată trebuie stabilită pe baza statelor de plată și a prezenței din fiecare lună, precum și ținând cont de data de la care plata indemnizației a fost efectiv sistată.

Condiția legală privind domeniul doctoratului

Potrivit art. 14 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, acordarea indemnizației pentru titlul științific de doctor a fost condiționată de desfășurarea activității în domeniul pentru care persoana deține titlul de doctor.

Înalta Curte de Casație și Justiție a reținut că aceasta reprezintă o condiție constantă a legislației: de indemnizație este îndreptățită persoana care deține titlul științific de doctor în domeniul în care își desfășoară activitatea profesională. (Legislație (https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226800))

Condițiile suplimentare introduse începând cu 2024

Prin OUG nr. 115/2023, condițiile de acordare au fost completate. Pe lângă desfășurarea activității în domeniul în care a fost obținut titlul de doctor, fișa postului trebuie să cuprindă un set de atribuții obiective și cuantificabile, care să permită verificarea lunară a modului în care activitatea titularului doctoratului este valorificată suplimentar. (Legislație (https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/298156))

Înalta Curte de Casație și Justiție, prin Decizia nr. 118 din 7 aprilie 2025, a stabilit că angajatorul trebuie să identifice asemenea atribuții numai în măsura în care specificul muncii permite acest lucru. Dacă natura postului nu permite identificarea unor atribuții prin care pregătirea doctorală să fie valorificată suplimentar, angajatorul poate constata neîndeplinirea condițiilor pentru acordarea indemnizației. (Legislație (https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/298156))

Situația rapoartelor de activitate

Un element relevant este faptul că, potrivit informațiilor disponibile, din momentul în care Spitalul a solicitat beneficiarilor indemnizației pentru doctorat întocmirea unor rapoarte de activitate pentru justificarea și verificarea activității, Ionuț Ristea nu a depus asemenea rapoarte, iar indemnizația pentru titlul de doctor nu i-a mai fost acordată.

Ce va face consiliera Ristea?

În ședința de joi, consiliera PNL Alina Ristea a fost întrebată dacă, în cazul în care ar afla că o persoană angajată într-o instituție subordonată Consiliului Județean a încasat timp de cinci ani bani necuveniți, ar face demersuri pentru recuperarea sumelor. Întrebarea a vizat chiar situația soțului său, iar consiliera a răspuns că va întreprinde aceste demersuri.

Rămâne de văzut dacă promisiunea se va concretiza și dacă vor fi solicitate verificări oficiale pentru stabilirea eventualelor sume care trebuie recuperate. Deocamdată, legalitatea plăților și valoarea unui eventual prejudiciu trebuie stabilite pe baza documentelor salariale, a fișei postului și a atribuțiilor efectiv îndeplinite.