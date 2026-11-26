Expoziții, consiliere și activități educative au atras atenția asupra violenței domestice și de gen, în cadrul unui proiect transfrontalier

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare a organizat luni, 24 noiembrie, la Muzeul Țării Oașului – Galeria de Artă „Dr. Mihai Pop” din Negrești-Oaș, un eveniment dedicat prevenirii și combaterii violenței domestice și de gen. Manifestarea, desfășurată în contextul Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, a reunit reprezentanți ai instituțiilor publice, specialiști, cadre didactice, elevi și membri ai comunității locale. Mesajul transmis a fost unul ferm: educația, solidaritatea și implicarea comunității sunt esențiale pentru prevenirea abuzurilor.

Eveniment organizat printr-un proiect european

Acțiunea a fost desfășurată în cadrul proiectului transfrontalier UNITE – „The Unseen Aggression – Prevent & Combat Domestic Violence Across Borders”, implementat de Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare în parteneriat cu Inspectoratul de Poliție al județului Szabolcs-Szatmár-Bereg din Ungaria, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, prin Programul Interreg România–Ungaria.

Activitățile au urmărit promovarea egalității de gen, a respectului reciproc și a relațiilor bazate pe demnitate, dar și creșterea gradului de conștientizare asupra diferitelor forme de violență, inclusiv a celor mai puțin vizibile, care pot afecta siguranța și viața victimelor.

Un punct important al manifestării l-a reprezentat expoziția de fotografii, desene și lucrări realizate de copii și tineri. Prin creațiile lor, aceștia au transmis propriile mesaje despre respect, egalitate, relații sănătoase și consecințele violenței, contribuind la sensibilizarea comunității și la încurajarea dialogului.

Caravana prevenirii, aproape de comunitate

Participanții au avut la dispoziție materiale informative despre identificarea comportamentelor abuzive, modalitățile prin care pot solicita ajutor și instituțiile abilitate să intervină în astfel de situații.

De asemenea, Caravana prevenirii a oferit informare și consiliere privind violența domestică și de gen. Cei prezenți au fost încurajați să recunoască din timp semnele abuzului, să nu tolereze comportamentele violente și să apeleze la sprijinul instituțiilor competente.

Mesajul central al întâlnirii a subliniat că prevenirea violenței începe prin educație și prin cultivarea unor comportamente bazate pe respect și responsabilitate. Indiferența, tolerarea abuzului și perpetuarea stereotipurilor pot contribui la menținerea fenomenului, în timp ce atenția, empatia și solidaritatea pot face diferența.

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare a transmis că va continua activitățile de prevenire și conștientizare, în parteneriat cu instituțiile publice și societatea civilă, pentru construirea unei comunități în care drepturile, demnitatea și libertatea fiecărei persoane sunt respectate.