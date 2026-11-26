La data de 25 noiembrie a.c., în jurul orelor 18:40, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Negresti-Oaș au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier pe strada Turului, din oraș Negresti-Oaș.

Din primele cercetări efectuate, polițiștii au stabilit faptul că o femeie de 53 de ani, din localitatea Tur, în timp ce conducea un autoturism, ar fi acroșat un bărbat de 40 de ani, din orașul Negrești-Oaș, care s-ar fi aflat întins pe partea carosabilă.

În urma evenimentului rutier, pietonul a suferit vătămări corporale, fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Totodată, acestuia i-au fost prelevate mostre biologice în vederea stabilirii unei eventuale alcoolemii.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.