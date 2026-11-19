



Două accidente rutiere soldate cu persoane rănite au avut loc miercuri, 18 noiembrie 2026, în județul Satu Mare, la un interval de aproximativ o oră. Primul accident s-a produs pe strada Arinului din municipiul Satu Mare, unde un șofer de 78 de ani a intrat în coliziune cu autoturismul unei tinere de 24 de ani. Cel de-al doilea accident a avut loc pe DJ 109, în afara localității Călinești-Oaș, unde un bărbat de 54 de ani a pierdut controlul volanului și s-a izbit cu mașina de podul unui imobil. Ambele victime au fost transportate la spital.

Accident pe strada Arinului din Satu Mare. O tânără de 24 de ani, rănită

Primul accident a fost semnalat în jurul orei 10:00, când polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare au fost sesizați printr-un apel la numărul unic de urgență 112 cu privire la producerea unei coliziuni între două autoturisme pe strada Arinului.

Potrivit primelor verificări efectuate la fața locului, un bărbat în vârstă de 78 de ani, domiciliat în municipiul Satu Mare, în timp ce conducea un autoturism, ar fi pătruns pe sensul opus de circulație, intrând în coliziune cu o mașină condusă de o tânără de 24 de ani, din localitatea Tătărăști.

Impactul s-a soldat cu rănirea tinerei, care a fost preluată și transportată la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale necesare.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, astfel că niciunul dintre aceștia nu se afla sub influența alcoolului, potrivit testărilor efectuate.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.

Șofer de 54 de ani, rănit după ce a intrat cu mașina într-un șanț și apoi în podul unui imobil, la Călinești-Oaș

Cel de-al doilea accident rutier s-a produs în aceeași zi, în jurul orei 11:00, pe drumul județean DJ 109, în afara localității Călinești-Oaș.

Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Negrești-Oaș au fost alertați printr-un apel la 112, iar în urma deplasării la fața locului au stabilit primele împrejurări ale producerii evenimentului.

Din verificările preliminare a reieșit că un bărbat de 54 de ani, din localitatea Bixad, în timp ce conducea un autoturism, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum într-o curbă.

Din această cauză, șoferul ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, autoturismul ajungând inițial într-un șanț de pe marginea drumului, după care a intrat în podul unui imobil.

În urma impactului, conducătorul auto a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale.

Totodată, acestuia i-au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea unei eventuale alcoolemii, rezultatele nefiind precizate de polițiști până în acest moment.

Polițiștii continuă cercetările în ambele cazuri

În ambele accidente rutiere, polițiștii sătmăreni desfășoară cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-au produs evenimentele.

Cele două accidente au avut loc la aproximativ o oră distanță, în zone diferite ale județului Satu Mare, și s-au soldat cu rănirea a două persoane, o tânără de 24 de ani și un bărbat de 54 de ani, ambii fiind transportați la unități medicale pentru îngrijiri de specialitate.