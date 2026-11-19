



Mirosul de brad, aroma scorțișoarei, lumina caldă a lumânărilor și bucuria unui decor pregătit cu grijă. Pentru Tunde Mandi, Crăciunul nu este doar o sărbătoare, ci un anotimp întreg pe care îl trăiește cu nerăbdare și îl pregătește din timp. În atelierul său din Satu Mare, fiecare glob, fiecare crenguță și fiecare aranjament își găsește locul într-o poveste care poate ajunge apoi în casele sau în sediile firmelor sătmărene.

„La mine, Crăciunul durează o lună de zile. Îmi păstrez în fiecare an zile și ore pentru a mă bucura de această perioadă. Este anotimpul meu preferat și sărbătoarea mea preferată”, povestește Tunde Mandi, în cadrul emisiunii „Actualitatea sătmăreană” de la Nord Vest TV.

În atelierul său, pregătirile sunt deja în toi. Se lipesc ornamente, se așază lumânări, se combină materiale și culori, iar din toate acestea prind contur aranjamentele care vor aduce atmosfera sărbătorilor mai aproape. Nu este vorba doar despre a împodobi o încăpere, ci despre a crea o stare: aceea de liniște, căldură și bucurie pe care o asociem cu Crăciunul.

Verdele sezonului și farmecul decorului clasic

Anul acesta, printre culorile tot mai solicitate se numără verdele salvie și verdele oliv, nuanțe delicate, luminoase, care pot da decorului o notă elegantă și proaspătă. Totuși, Tunde Mandi rămâne adepta farmecului tradițional.

Roșul și verdele continuă să fie culorile emblematice ale Crăciunului, iar combinațiile clasice nu se demodează. Alegerea decorului ține însă de personalitatea fiecăruia, de mobilierul și culorile existente în locuință, dar și de atmosfera pe care proprietarii își doresc să o creeze. În cazul firmelor, un rol important îl are și identitatea vizuală a companiei, inclusiv logo-ul.

Cu alte cuvinte, nu există un decor universal. Există un decor potrivit fiecărei case și fiecărui spațiu, iar aici intervine experiența celui care știe să combine elementele astfel încât rezultatul să fie armonios.

Cum aduci Crăciunul în casă fără să cheltuiești o avere?

Pentru cei care nu vor să transforme pregătirile într-o investiție foarte mare, recomandarea lui Tunde este să înceapă cu detaliile care se văd și se simt imediat.

O coroniță sau un ornament pe ușa de la intrare îi întâmpină pe cei care trec pragul. Apoi, masa de Crăciun poate deveni punctul central al încăperii, cu un aranjament care să includă lumânări, crenguțe și ornamente alese cu grijă. Lumina lumânărilor aprinse în seara de sărbătoare poate transforma o masă obișnuită într-un moment special pentru întreaga familie.

De aici, fiecare poate continua în funcție de spațiu, gust și buget. Unii preferă ghirlande și decorațiuni în mai multe încăperi, alții aleg câteva accente discrete. Important este ca decorul să se potrivească locuinței și să le aducă bucurie celor care trăiesc în ea.

Decor de Crăciun cu închiriere: fără grija cumpărăturilor și a depozitării

Una dintre variantele interesante oferite de Tunde Mandi este închirierea decorațiunilor de Crăciun. Serviciul se adresează atât firmelor, cât și persoanelor care își doresc o casă festivă, dar nu vor să cumpere în fiecare an ornamente noi.

Practic, decorul poate fi pregătit și amenajat, iar după sărbători decorațiunile sunt strânse și preluate. Clientul se bucură de atmosfera de Crăciun fără să fie nevoit să se ocupe de toate etapele: de la căutarea și achiziționarea ornamentelor până la împachetarea și depozitarea lor.

Este o soluție potrivită mai ales pentru cei care au un program aglomerat, pentru familiile care nu dispun de spațiu de depozitare sau pentru firmele care vor să-și întâmpine clienții și angajații într-un ambient festiv. În plus, decorul poate fi gândit în funcție de spațiu și de imaginea pe care compania dorește să o transmită.

Un atelier în care Crăciunul se pregătește tot anul

Pasiunea pentru decorațiuni nu ține doar de lunile noiembrie și decembrie. Tunde spune că își cumpără uneori ornamente chiar și vara, atunci când găsește ceva care îi place. Materialele și inspirația vin din mai multe locuri, iar ideile se adună de-a lungul întregului an.

Într-o perioadă în care tot mai mulți oameni încearcă să-și realizeze singuri decorațiunile, cu ajutorul tutorialelor de pe internet, rămâne loc și pentru munca celor care au experiență, îndemânare și timp pentru a crea decoruri personalizate.

Iar pentru Tunde, satisfacția vine și din faptul că oamenii se bucură de rezultat. Spune că, deși anul 2026 a fost mai dificil din punct de vedere financiar, pasiunea pentru ceea ce face o determină să meargă mai departe.

De la decorurile de Crăciun, la magia evenimentelor

Numele lui Tunde Mandi este cunoscut în Satu Mare și prin activitatea din domeniul organizării de evenimente. Ea coordonează târgul de nunți „Let's Wedding”, care reunește furnizori din mai multe domenii ale industriei evenimentelor și le oferă viitorilor miri ocazia de a descoperi într-un singur loc servicii și idei pentru ziua cea mare.

Următoarea ediție este programată în perioada 5–7 februarie 2027, la Aushopping Satu Mare, în zona Cinema One. Potrivit organizatoarei, interesul expozanților a fost foarte mare, iar locurile disponibile s-au ocupat rapid. Vor fi prezenți furnizori din categorii diverse, iar târgul se adresează nu doar viitorilor miri, ci și celor care pregătesc alte evenimente.

Până atunci, însă, gândurile se îndreaptă spre Crăciun. Pe 23 noiembrie, Tunde Mandi va pregăti decorul de sărbătoare pentru Nord Vest TV, la Complexul Esedra, în Sala Royal, unde sunt așteptați și artiștii care vor aduce colindele mai aproape de public.

Iar dacă ar fi să rezumăm atmosfera Crăciunului în câteva cuvinte, Tunde se întoarce la mirosurile copilăriei: brad natural, scorțișoară și portocale. Decorațiunile artificiale pot arăta spectaculos, dar aroma unei crenguțe de brad adevărat rămâne greu de înlocuit.

Pentru cei care își doresc ca sărbătorile să înceapă mai devreme, cu o casă primitoare sau un sediu de firmă transformat într-un decor de poveste, Tunde Mandi poate fi un partener de încredere. O puteți găsi pe Facebook, Instagram și TikTok, căutând numele Mandi Tunde, sau prin Party Service.

Pentru că, uneori, spiritul Crăciunului nu vine doar odată cu prima ninsoare. Începe cu o coroniță la ușă, cu o lumânare aprinsă și cu un om care știe să pună frumosul în fiecare detaliu.

Florin Cristian Mureșan