Al patrulea mandat, după ce a primit 296 de voturi. Kelemen Hunor a participat la conferința județeană

Organizația județeană UDMR Satu Mare și-a ales conducerea pentru următorii patru ani, în cadrul conferinței desfășurate miercuri, 18 noiembrie, la Filarmonica „Dinu Lipatti” din Satu Mare. Pataki Csaba a primit din nou încrederea delegaților, obținând 296 de voturi, în prezența președintelui UDMR, Kelemen Hunor, și a reprezentanților mai multor formațiuni politice și organizații ale minorităților naționale.

Pataki Csaba va continua să conducă organizația județeană UDMR Satu Mare, după ce a fost reales în funcția de președinte în cadrul conferinței județene de alegeri. Evenimentul a reprezentat atât un moment de bilanț al activității desfășurate în perioada 2021–2026, cât și o ocazie de stabilire a principalelor direcții de acțiune pentru următorii patru ani.

La reuniunea organizată la Filarmonica „Dinu Lipatti” a participat și Kelemen Hunor, președintele Uniunii Democrate Maghiare din România, care le-a transmis delegaților un mesaj despre rolul formațiunii în anii următori, despre responsabilitatea reprezentării comunității maghiare și despre necesitatea unei mai mari deschideri către oameni.

La eveniment au fost prezenți delegați ai organizațiilor locale UDMR, dar și reprezentanți ai Partidului Social Democrat, ai Forumului Democrat al Germanilor din România, ai organizației județene a Partidei Romilor și ai altor comunități minoritare.

Kelemen Hunor: „UDMR trebuie să se deschidă către oameni”

În discursul său, Kelemen Hunor le-a adresat participanților o întrebare privind rolul pe care UDMR trebuie să îl aibă în perioada următoare. Acesta a subliniat că misiunea Uniunii a rămas aceeași încă din 1989: reprezentarea intereselor comunității maghiare în administrația locală, în Parlament și în toate instituțiile publice în care formațiunea este prezentă.

Președintele UDMR a arătat că, într-un context politic și social dificil, îndeplinirea acestei misiuni presupune o comunicare sinceră și o apropiere mai mare de oameni, atât la nivel local, cât și național.

Kelemen Hunor a evidențiat, totodată, responsabilitatea generației următoare de a construi un viitor comun, păstrând moștenirea primită de la generațiile precedente. În opinia sa, acest lucru poate fi realizat prin dialog sincer și prin implicarea întregii societăți.

Pataki Csaba a prezentat bilanțul ultimilor cinci ani

După raportul politic prezentat de Kelemen Hunor, Pataki Csaba a trecut în revistă activitatea organizației județene din perioada 2021–2026. Acesta a recunoscut că ultimii cinci ani au fost marcați de numeroase provocări, de la consecințele pandemiei și războiul din țara vecină, până la dificultățile economice și complexitatea anului electoral 2024.

În tot acest interval, prioritățile organizației au vizat problemele comunităților locale, funcționarea administrațiilor și dezvoltarea județului Satu Mare.

Un capitol important al raportului a fost reprezentat de rezultatele electorale din 2024, care au consolidat poziția UDMR în administrația județeană și locală. În urma alegerilor, formațiunea a ajuns la 24 de primari în județ, cu patru mai mulți decât în 2020, și la 23 de viceprimari. De asemenea, UDMR a păstrat funcția de președinte al Consiliului Județean, iar numărul total al mandatelor de consilier local și județean a crescut de la 254 la 278.

Rezultatele electorale au înregistrat creșteri și în ceea ce privește numărul voturilor. Lista UDMR pentru Consiliul Județean a obținut 59.643 de voturi, cu 9.522 mai multe decât la scrutinul din 2020. La alegerile pentru președinția Consiliului Județean, Pataki Csaba a primit 65.292 de voturi, înregistrând un plus de 12.921 față de scrutinul precedent.

Totodată, reprezentarea comunității maghiare sătmărene în Parlament a crescut la patru parlamentari UDMR, față de trei în legislatura anterioară. Județul Satu Mare este reprezentat la București de doi deputați și doi senatori ai Uniunii.

Pataki Csaba a subliniat însă că activitatea unei organizații politice nu poate fi evaluată exclusiv prin rezultatele electorale. În bilanț au fost incluse consultările cu organizațiile locale, demersurile pentru deblocarea unor proiecte, sprijinul acordat școlilor și instituțiilor, precum și programele culturale și comunitare care au contribuit la păstrarea legăturilor dintre oameni.

În interiorul organizației județene au fost menționate și câteva schimbări importante: reînființarea organizației de femei, implicarea tot mai activă a tinerilor în organizarea evenimentelor și inițiativelor, precum și finalizarea noului sediu județean.

Raportul a evidențiat și investițiile realizate în ultimii ani în județ, printre care modernizarea infrastructurii rutiere, lucrările din unitățile sanitare, construirea de creșe, dezvoltarea infrastructurii educaționale, renovarea bisericilor, a monumentelor istorice și a spațiilor comunitare.

Liderul UDMR Satu Mare a precizat că aceste realizări au fost posibile prin colaborarea mai multor instituții, administrații locale și parteneri, la care au contribuit și reprezentanții formațiunii de la nivel local și național.

„Încrederea trebuie câștigată din nou și din nou”

Unul dintre mesajele centrale ale discursului lui Pataki Csaba a fost legat de încrederea oamenilor și de responsabilitatea pe care o presupune o funcție de conducere.

Acesta a vorbit inclusiv despre proiectele care au avansat mai lent decât era prevăzut și despre problemele pentru care nu au fost găsite încă soluții, subliniind că perioada următoare trebuie să aducă o consolidare a organizațiilor locale, o implicare mai mare a tinerilor și o deschidere către idei noi.

„Încrederea trebuie câștigată din nou și din nou”, a transmis Pataki Csaba, evidențiind că responsabilitatea unei funcții înseamnă, înainte de toate, să fii un om pe care ceilalți se pot baza.

Liderul UDMR a mai arătat că generația actuală are datoria nu doar de a păstra ceea ce a moștenit, ci și de a pregăti transmiterea acestei moșteniri către generațiile viitoare.

După dezbaterea raportului de activitate, delegații au votat pentru continuarea mandatului lui Pataki Csaba la conducerea organizației județene. Acesta a obținut 296 de voturi și va coordona UDMR Satu Mare în următorii patru ani.

Pentru noua perioadă de conducere, direcția anunțată este sintetizată prin mesajul „Dăinuire. Înnoire.” Cele două concepte urmăresc să îmbine păstrarea limbii, tradițiilor și instituțiilor comunității maghiare cu atragerea unor oameni noi în organizație și identificarea unor soluții adaptate schimbărilor din comunitățile locale.

Mesaj de susținere din partea PSD Satu Mare

La conferința județeană a participat și Cătălin Filip, vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare din partea PSD, care a transmis un mesaj de felicitare în numele organizației social-democrate.

Acesta a vorbit despre colaborarea administrativă cu Pataki Csaba, pe care l-a descris nu doar ca pe un coleg din conducerea Consiliului Județean, ci și ca pe un om alături de care a reușit să construiască o relație bazată pe respect și încredere.

Cătălin Filip a amintit că cei doi lucrează împreună de aproximativ doi ani și că, dincolo de diferențele politice, dialogul și capacitatea de a găsi soluții comune au fost esențiale pentru buna desfășurare a activității administrative.

Acesta i-a urat lui Pataki Csaba multă putere de muncă și succes în noul mandat, exprimându-și dorința ca actuala colaborare dintre reprezentanții partidelor din administrația județeană să continue în beneficiul sătmărenilor.

În încheierea conferinței, delegații au decis și completarea reprezentării în Consiliul Reprezentanților Unionali. Kallós Zoltán a fost ales membru al CRU, ocupând locul rămas vacant în urma decesului fostului deputat Erdei D. István.

Prin realegerea lui Pataki Csaba, UDMR Satu Mare a optat pentru continuitate la nivelul conducerii județene, într-un mandat care va avea ca obiective consolidarea organizațiilor locale, păstrarea identității comunității maghiare și continuarea proiectelor de dezvoltare din județ.



