Deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, a depus în Parlamentul României o declarație politică prin care a atras atenția asupra problemelor financiare din sistemul sanitar și a solicitat măsuri concrete pentru asigurarea funcționării spitalelor, protejarea pacienților și susținerea personalului medical

Parlamentarul sătmărean a evidențiat dificultățile cu care s-a confruntat sistemul de sănătate, de la întârzierile la plata furnizorilor și lipsa unor medicamente și materiale sanitare, până la problemele de finanțare a serviciilor de urgență și presiunea exercitată asupra personalului medical.

În declarația sa, Mircea Govor a subliniat că sănătatea românilor nu poate depinde de rectificări bugetare succesive și de intervenții financiare de ultim moment, fiind necesară o finanțare predictibilă și sustenabilă.

8,3 miliarde de lei pentru sistemul sanitar

Deputatul a salutat alocarea suplimentară a 8,3 miliarde de lei pentru sistemul sanitar, dintre care 7,1 miliarde de lei pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate și 1,2 miliarde de lei pentru Ministerul Sănătății. Potrivit acestuia, finanțarea reprezintă un pas necesar pentru prevenirea blocajelor și asigurarea continuității serviciilor medicale, însă nu poate rezolva singură problemele acumulate de-a lungul anilor.

Printre măsurile considerate esențiale, parlamentarul a enumerat asigurarea unei finanțări stabile pentru spitale, în funcție de activitatea medicală și de nevoile pacienților, susținerea medicilor și asistenților medicali, inclusiv prin remunerarea echitabilă a gărzilor, dezvoltarea ambulatoriilor și a spitalizării de zi, precum și investițiile în prevenție, diagnostic precoce și programe naționale de sănătate.

Pacienții și personalul medical, în centrul sistemului

Mircea Govor a insistat și asupra necesității ca pacienții să nu mai fie puși în situația de a-și cumpăra singuri medicamentele necesare tratamentului în spital, iar medicii să își poată desfășura activitatea fără presiunea permanentă generată de lipsa resurselor.

„Pentru mine, sănătatea este o prioritate bugetară, dar și o responsabilitate față de fiecare român”, a transmis deputatul sătmărean.

În încheiere, acesta a reafirmat că România are nevoie de spitale funcționale, de personal medical respectat și de pacienți care beneficiază de tratamente sigure și la timp, subliniind că își asumă în continuare rolul de reprezentant al sătmărenilor în Parlamentul României.