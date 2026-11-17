Handbal junioare U17

Victorie importantă pentru handbalistele de la CSM Olimpia

L Elevele antrenorului Alin Pop au câștigat cu 36–32 în fața formației KKS Cămin B, într-un meci din etapa a opta a Campionatului Național feminin U17. CSM Olimpia ocupă în continuare locul al patrulea în Grupa G.

După două înfrângeri consecutive, echipa feminină U17 de handbal a CSM Olimpia Satu Mare a revenit pe drumul … victoriilor. Sătmărencele au câștigat cu 36–32 partida disputată în deplasare, la Căpleni, împotriva formației KKS B, în cadrul etapei a opta a Grupei G.

Elevele antrenorului Alin Pop au început bine întâlnirea și au preluat rapid inițiativa, construind un avantaj de patru goluri, scor 3–7. Gazdele au revenit însă în joc, au recuperat diferența și au reușit chiar să treacă în avantaj, la 9–8.

Reacția sătmărencelor nu a întârziat. CSM Olimpia și-a regăsit ritmul, iar în minutul 20 conducea din nou la cinci goluri, scor 9–14. Avantajul a fost menținut până la pauză, când tabela indica 14–19.

Repriza secundă a adus o nouă revenire a gazdelor. KKS B a egalat în minutul 36, la 20–20, însă nu a mai reușit să preia conducerea. Partida a rămas echilibrată până în ultimele minute, când handbalistele sătmărence au accelerat și au refăcut diferența de cinci goluri, scor 29–34, în minutul 58.

Finalul le-a aparținut elevelor lui Alin Pop, care au gestionat bine ultimele momente și au obținut o victorie meritată, cu 36–32.

Sonia Precup, cu nouă goluri, Iulia Pop, cu opt reușite, și Anastasia Zekovic Vlaic, cu șapte goluri, au fost principalele marcatoare ale Olimpiei VSK. Norina Alexandra Bombar a contribuit și ea cu șase goluri.

Acesta este cel de-al patrulea succes al formației sătmărene în actualul sezon. Chiar dacă au traversat o perioadă mai dificilă, cu două înfrângeri consecutive, fetele pregătite de Alin Pop se mențin pe locul al patrulea în clasamentul Grupei G.

Urmează un duel dificil pe teren propriu

În etapa următoare, programată pe 18 noiembrie, CSM Olimpia va evolua în fața propriilor suporteri, urmând să întâlnească ACS Târgu Mureș, ocupanta locului secund. Partida va începe la ora 16:00 și se va disputa în Sala de Sport LPS Ecaterina Both.

Victorie și pentru KKS Cămin A

În aceeași etapă, cealaltă reprezentantă a clubului KKS, formația A, a obținut o victorie clară, scor 27–19, în fața echipei CSS Viitorul Cluj-Napoca. Partida s-a disputat la Căpleni, iar la pauză gazdele conduceau cu 13–9.

Echipa KKS A, alcătuită în mare parte din jucătoare din Căpleni, Cămin, Foieni și localitățile învecinate, ocupă locul al cincilea în clasament, cu patru victorii și trei înfrângeri.

În schimb, formația a doua, KKS B se află pe poziția a opta, cu o victorie și șase înfrângeri. În etapa intermediară, aceasta va juca miercuri, la Cluj-Napoca, împotriva formației CSS Viitorul, într-un duel important pentru clasamentul zonei inferioare.

KKS A va sta în etapa intermediară, urmând să revină pe teren pe 21 noiembrie, când va primi la Căpleni vizita echipei LPS Bistrița.

HANDBAL FEMININ U17 – GRUPA G, ETAPA A 8-A

KKS Cămin B – CSM Olimpia Satu Mare 32–36 (14–19)

KKS B: Dalma Szeibel, Nóra Török (12 goluri), Blanka Várkúti (3), Briana Balog-Bojani, Alexa Fleisz, Johanna Szolomaier (2), Roza Anna Lebedi (1), Emma Hamvas, Emili Roszel (9), Alexia Pop, Panna Antónia Lang, Nikolett Varga (2), Panna Paczier, Csenge Sarolta Megyeri (3), Rebeka Eizert.

CSM Olimpia Satu Mare: Elena-Efremia Costin, Antonia Maria Boitor (1 gol), Roberta Bagaian (2), Sonia Precup (9), Teodora Crăciun, Iulia Pop (8), Patrisia Stanciu, Maria Cristiana Culcean, Sara Maria Șteț, Anastasia Zekovic Vlaic (7), Lavinia Andreicuț (2), Ilinca Maria Petric (1), Daciana Georgiana Ursa, Adelina Ioana Rus, Norina Alexandra Bombar (6), Antonia Maria Andronache.

KKS CĂMIN A – CSS Viitorul Cluj-Napoca 27–19 (13–9)

KKS A: Hanna Koch (1 gol), Melinda Klára Gall, Dorka Menninger (8), Jázmin Tempfli (5), Blanka Júlia Bertus (2), Kincső Szilaghi, Viktória Nagy (1), Szabina Barta (1), Petra Rita Nagy, Réka Szilagyi, Eszter Demeter, Hanna Bartha (2), Natália Back, Nikolett Adrien Szénási, Emília Menninger (7), Renáta Kinga Schwartzkopf.