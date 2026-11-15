Unirea Tășnad a rezistat doar o repriză

Liga a 3-a





Înfrângere grea pentru Unirea Tășnad, vineri 13 noiembrie în etapa a 13 a a ligii a 3-a.

Echipa lui Cosmin Iuhas a cedat, 0-5 pe terenul ”Virușilor verzi” după un meci în care experiența trupei antrenate de Vasile Miriuță a făcut diferența, după pauză.

În prima repriză tășnădenii au avut șansa lor de a înscrie dar apoi, după pauză, absențele din lot s-au resimțit și gazdele au crescut nivelul de joc și au dus scorul de la 1-0 la 5-0 la final.

Urmnează un meci pe teren propriu ăn fața unei echipe, Lotus Felix care vine la Tășnad să-și joace ultima carte de a mai prinde play off-ul.

LIGA 3 – SERIA 8 – ETAPA 13

Academica Recea – Minaur Baia Mare 0-5 (0-1). Alexandru Buziuc 18, David Ciubăncan 51, 54, Dorin Toma 55, Sebastian Radu 78

Sănătatea Cluj – Unirea Tășnad 5-0 (1-0). Andrei Banyoi 26, 61, Hussaini Sanusi 48, 67, Dorin Goga 88

Lotus Băile Felix – Transilvania Sport Academy 5-1 (3-0). Marius Hosu 9 penalty, 57, Daniel Stan 12, Ianis Bere 14, Patrick Rogojan 73 / Raul Ember 86

CS Bihorul Beiuș – Viitorul Cluj 1-1 (0-0). Claudiu Bercea 72 / Aliyu Hafiz 87

Crișul Sântandrei – CSM Sighet 3-0 (0-0). Mădălin Popa 48, 74, Casian Cirtea 81

SCM Zalău – Unirea Dej 4-0 (2-0). Vlad Danale 16, Remi Emeriau 21, Raul Neag 71, Vlad Costea 81

CLASAMENT

1. Minaur Baia Mare 13 +30 32

2. Sănătatea Cluj 13 +17 28

3. Crișul Sântandrei 13 +6 24

4. SCM Zalău 13 +11 22

5. Academica Recea 13 +2 21

6. CSM Sighetu Marmației 13 +3 18

7. CS Bihorul Beiuș 13 -4 17

8. Lotus Băile Felix 13 0 16

9. Viitorul Cluj 12 +3 15

10. Unirea Tășnad 13 -18 11

11. Unirea Dej 13 -15 8

12.Transilvania Sport Academy 13 -35 2

Etapa viitoare

Vineri, 20 noiembrie 2026 ora 14

Academia de Fotbal Viitorul Cluj – SCM Zalău

Unirea Dej – Academica Recea

Sâmbătă, 21 noiembrie 2026 ora 14

Transilvania Sport Academy – CS Bihorul Beiuș

Unirea Tășnad – Lotus Băile Felix

CSM Sighetu Marmației – Sănătatea Cluj

Minaur Baia Mare – Crișul Sântandrei