Hagi, prima victorie oficială pe banca naționalei

Liga Națiunilor: România- Polonia 2-1





Tricolorii au învins Polonia pe Arena Națională, în fața a peste 40.000 de spectatori, și au bifat primul succes în mandatul lui Gheorghe Hagi într-un meci oficial. Cicâldău și Man au punctat într-o repriză secundă excelentă, iar România a rezistat asaltului polonez din final. Victorie după patru înfrângeri consecutive și primul succes în fața Poloniei după 17 ani!

Naționala României a obținut o victorie importantă, sâmbătă seara, pe Arena Națională, unde a învins Polonia cu 2-1, într-o partidă din Liga Națiunilor. Succesul are o semnificație aparte: este prima victorie a reprezentativei tricolore într-un meci oficial cu Gheorghe Hagi pe banca tehnică și un prim pas spre redresarea unei echipe care venea după patru înfrângeri consecutive.

În fața unui public numeros, de peste 40.000 de suporteri, România a avut parte de un adversar dificil, care a început curajos și a pus presiune încă din primele minute. Polonia a înscris prin Lewandowski în minutul 7, însă golul a fost anulat pentru ofsaid. Tricolorii au răspuns cu șuturi de la distanță prin Ianis Hagi și Cicâldău, fără să găsească însă drumul spre gol în prima repriză. La pauză s-a intrat cu 0-0, după 45 de minute echilibrate.

Două goluri într-un interval de patru minute!

După pauză, România a arătat mai mult curaj și a început să amenințe serios poarta adversă. Florinel Coman a trimis mingea în plasă, însă reușita a fost anulată după intervenția VAR, pentru un fault comis anterior de Rațiu.

Momentul decisiv a venit în minutul 68. Alexandru Cicâldău a deschis scorul cu un șut deviat de fundașul polonez Kiwior, declanșând bucuria tribunelor. Doar patru minute mai târziu, tricolorii au lovit din nou! Bîrligea a pornit o acțiune rapidă și i-a oferit o pasă excelentă lui Dennis Man, care a finalizat cu stângul pentru 2-0.

Polonia nu a renunțat și a redus din diferență în minutul 82, prin Benedyczak, după o fază fixă. Finalul a fost tensionat, oaspeții au forțat egalarea, însă defensiva României a rezistat, iar fluierul final a consfințit o victorie muncită și extrem de importantă.

Un succes care poate schimba atmosfera la națională

Pentru Gheorghe Hagi, victoria cu Polonia reprezintă un prim rezultat de referință în actualul mandat, într-un meci oficial. Mai mult, România a pus capăt unei serii negre de patru înfrângeri consecutive și a obținut primul succes în fața Poloniei după 17 ani.

Următoarea provocare pentru tricolori vine rapid. Peste trei zile, România va evolua în deplasare, la Zenica, împotriva Bosniei, într-un meci care poate cântări mult în economia grupei. Bosnia vine după o înfrângere cu 2-3 în fața Suediei, într-un joc în care nordicii au condus cu 3-0.

Victoria de pe Arena Națională aduce speranță, încredere și, mai ales, sentimentul că naționala poate începe un nou drum sub conducerea celui supranumit „Regele”. România a câștigat cu Polonia, iar Hagi are primul motiv important de satisfacție într-o seară în care tricolorii au arătat că pot lupta până la capăt!