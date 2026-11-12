Simetrie binară

Binar înseamnă să ne „jucăm” doar cu cifrele 0 și 1, dar cum binar inoculează ideea de 2 ne-am permis să introducem în zbânțul nostru și această cifră. În două partide gazdele au învins cu 2-1. Două meciuri au adus victoria oaspeților, înscriindu-se câte un singur gol. În alte două jocuri nu s-a marcat. Iar două meciuri au avut câte o singură realizare pentru fiecare combatantă. Cam asta ar fi descrierea ultimei etape din turul sezonului regulat. UTA - Petrolul 0-1 după „baba-oarba” și „de-a ascunselea” prin careul oaspeților; Argeș - Dinamo 2-1 pentru un „șotron” benefic lui Bogdan Andone; Miercurea-Ciuc - „U” 0-0 fără joc și fără joacă; Farul - Rapid 1-1 într-un „șah” etern; FCSB - Corvinul 0-1 sub imperiosul „țară, țară, vrem ostași!”; Sepsi - Voluntari 2-1 „de-a prinselea”; CFR - Craiova 0-0 „păcălici”; Botoșani - Galați 1-1 ca la „table”.

După cum vedeți s-au înscris doar 12 goluri, câte 6 pentru fiecare în raportul gazde/oaspeți. Interesant este că doar 2 echipe oaspete nu au înscris, pe când pentru gazde patru echipe s-au aflat în această postură. Nu comentăm acum mai mult pentru a lăsa spațiu echipelor naționale pentru care această pauză competițională este loc de regăsire sau, după caz, de afirmare pe plan mondial sau european.



Gh. Hagi și echipa noastră de suflet ar mai avea de doi bani speranță ca să scape de retrogradarea în grupa a treia valorică, penultima, a fotbalului european, în cadrul competiției Liga Națiunilor. Pentru aceasta nu ne ajung victoriile în cele două meciuri rămase de disputat (cu Polonia pe 14 noiembrie de la ora 21,45 la București și la Zenica pe 17 noiembrie de la aceeași oră 21,45 cu Bosnia-Herțegovina) ci mai trebuie să nici nu câștige Polonia meciul cu Suedia.



În Liga Elitelor, competiție cam neserioasă, România va debuta în noua ediție la Bellinzona, în Elveția, pe 13 noiembrie de la ora 20, cu toate că sunt echipe care au disputat deja câte trei jocuri. Pe 17 noiembrie, ora 19, la Târgoviște, băieții lui Adrian Iencsi vor juca cu Polonia. Ediția trecută a Ligii Elitelor am terminat-o pe locul 6 din șapte echipe cu șase meciuri disputate. Competiția a fost câștigată de Portugalia care în opt dispute a făcut un singur egal, tocmai cu România. Ultimul loc i-a revenit Italiei cu doar trei partide jucate.



Echipa lui Ion Marin, cea de sub 19 ani se află în plină cursă de calificare la europeanul de anul viitor. Au trecut de prima rundă și acum, în runda a doua, au luptat în Italia cu Italia (înfrângere cu 0-2 la Ancona) urmând să întâlnească Israel (14 noiembrie, ora 13, la Fermo) și Ucraina (17 noiembrie, ora 14,00 iar la Ancona). Misunea este relativ ușoară, trei din cele patru echipe vor păși spre runda a treia de calificare, cea finală.



Atenția noastră va fi focalizată mai mult pe turneul final al Campionatului Mondial de sub 17 ani din Qatar, Competiția debutând anul trecut, echipele participante au de fapt în componență jucători până la 18 ani. Mircea Diaconescu cu elevii săi au însă o grupă deosebit de dificilă cu două echipe puternice din America (Centrală și de Sud) și una de prestigiu din Africa. Iată programul: 21 noiembrie, ora 17,30 cu Mexic; 24 noiembrie, ora 14,30 cu Venezuela; 27 noiembrie, ora 18 cu Camerun. Toate partidele se dispută la Doha. Din cele 12 grupe a câte patru echipe merg mai departe primele două clasate și primele opt din cele clasate pe locul trei. Apoi se trece la sistem eliminatoriu până la finală.



Celelalte echipe de juniori și reprezentativele feminine nu au întâlniri în această perioadă. Ar mai trebui salutată calificarea în runda decisiva a preliminariilor pentru EURO 2027 a naționalei sub 17 ani (antrenor Alexandru Ciobanu) prin cele două victorii din Cipru (4-0 cu Insulele Feroe și 2-0 cu gazdele).



Opriți războaiele!