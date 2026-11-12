Primăria Satu Mare a finalizat modernizarea iluminatului public din zona de sud a municipiului, printr-o investiție de aproximativ 4,6 milioane de lei

Un număr de 113 străzi din zona de sud a municipiului Satu Mare beneficiază de acum de un sistem de iluminat public modern, bazat pe tehnologie LED și control inteligent de la distanță. Proiectul de eficientizare energetică a fost finalizat, fiind montate peste 1.600 de corpuri de iluminat de ultimă generație, cu o durată de viață estimată la 100.000 de ore de funcționare. Investiția promite reduceri importante ale cheltuielilor cu energia electrică, consumul anual urmând să scadă de la 885 MWh la aproximativ 400 MWh.

Peste 1.600 de corpuri LED pe 113 străzi

Municipiul Satu Mare a încheiat proiectul „Creșterea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura sistemului de iluminat public a municipiului Satu Mare, Zona Sud, județul Satu Mare”.

În cadrul investiției au fost montate 1.603 corpuri de iluminat cu tehnologie LED, care au înlocuit sistemele de iluminat existente pe 113 străzi din partea de sud a orașului.

Noile echipamente sunt proiectate pentru o durată de funcționare de aproximativ 100.000 de ore și beneficiază de o garanție de 13 ani, ceea ce ar urma să reducă semnificativ costurile de întreținere și necesitatea înlocuirii periodice a corpurilor de iluminat.

Un element important al proiectului îl reprezintă sistemul de telegestiune cu care au fost echipate noile instalații. Acesta permite controlul de la distanță al corpurilor de iluminat și reglarea puterii în funcție de necesități, astfel încât consumul de energie să fie optimizat.

Consumul de energie, redus cu până la 70%

Principalul beneficiu al investiției este reprezentat de economia de energie electrică. Potrivit datelor prezentate de administrația locală, consumul anual aferent infrastructurii modernizate va scădea de la 885 MWh la aproximativ 400 MWh.

Astfel, economia estimată ajunge la aproximativ 485 MWh anual, iar prin utilizarea sistemului inteligent de reglare a iluminatului se poate ajunge la o reducere de până la 70% a consumului de energie.

Valoarea totală a proiectului s-a ridicat la aproximativ 4,6 milioane de lei.

Prin această investiție, administrația municipiului Satu Mare a urmărit atât modernizarea infrastructurii de iluminat public, cât și reducerea cheltuielilor cu energia electrică și creșterea eficienței energetice a orașului.

Modernizarea iluminatului public din zona de sud reprezintă un nou pas în direcția gestionării inteligente a infrastructurii urbane, cu beneficii estimate atât pentru bugetul local, cât și pentru mediu.