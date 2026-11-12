FRF a stabilit programul etapei a 14-a din Liga 2!





După pauza competițională din acest weekend, Liga 2 revine în acțiune în weekendul următor, când sunt programate meciurile etapei a 14-a. Federația Română de Fotbal și deținătorii drepturilor TV au stabilit programul complet al rundei, precum și cele patru partide care vor fi transmise în direct.

CSM Olimpia Satu Mare va juca sâmbătă, 21 noiembrie, de la ora 11:00, pe teren propriu, împotriva formației Concordia Chiajna. Partida se va disputa pe stadionul Olimpia – Daniel Prodan și nu se numără printre cele patru jocuri televizate ale etapei.

Runda a 14-a debutează vineri, 20 noiembrie, și se încheie luni, 23 noiembrie, cu partida dintre Steaua București și Chindia Târgoviște.

Programul etapei a 14-a din Liga 2

Vineri, 20 noiembrie, ora 14:30

FC Bihor Oradea – CS Gloria Bistrița (TV)

Sâmbătă, 21 noiembrie, ora 11:00

ACSM Reșița – Metaloglobus

SC Popești Leordeni – CSC Șelimbăr

CSM Slatina – AFC ASA Târgu Mureș

CSL Ștefăneștii de Jos – Unirea Slobozia

CSC Dumbrăvița – CS Afumați

FC Bacău – CS Dinamo București

CSM Olimpia Satu Mare – Concordia Chiajna

Sâmbătă, 21 noiembrie, ora 12:30

Cetatea Suceava – Știința Poli Timișoara (TV)

Duminică, 22 noiembrie, ora 12:30

SCM Râmnicu Vâlcea – Metalul Buzău (TV)

Luni, 23 noiembrie, ora 17:00

Steaua București – Chindia Târgoviște (TV)

Așadar, suporterii Olimpiei își pot nota în calendar următoarea întâlnire de pe teren propriu: sâmbătă, 21 noiembrie, de la ora 11:00, cu Concordia Chiajna.