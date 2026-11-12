Unirea Tășnad, deplasare dificilă la Cluj!

Liga a 3-a





L tășnădenii întâlnesc ocupanta locului secund, Sănătatea lui Vasile Miriuță

Unirea Tășnad are parte de un nou examen dificil în Liga 3. După remiza de pe teren propriu cu Crișul Sântandrei, scor 1-1, formația pregătită de Cosmin Iuhas se deplasează la Cluj, unde va întâlni Sănătatea Cluj, echipă aflată pe locul secund în Seria a 8-a.

Partida din cadrul etapei a 13-a este programată vineri, 13 noiembrie, de la ora 14:00, pe stadionul Clujana din Cluj-Napoca.

Adversara sătmărenilor este pregătită de Vasile Miriuță și traversează un sezon bun. După 12 etape, Sănătatea Cluj a acumulat 25 de puncte, având șapte victorii, patru rezultate de egalitate și o singură înfrângere. Cu 21 de goluri marcate și doar nouă primite, clujenii sunt una dintre cele mai solide formații ale seriei.

De cealaltă parte, Unirea Tășnad ocupă locul 10, cu 11 puncte, și are nevoie de rezultate pozitive pentru a urca în clasament și a se îndepărta de zona inferioară.

Cele două formații s-au întâlnit în etapa a doua a campionatului, pe terenul din Tășnad, iar partida s-a încheiat la egalitate, 1-1. Sănătatea Cluj și Unirea au demonstrat atunci că pot oferi o confruntare echilibrată, iar sătmărenii speră să repete evoluția bună și în deplasare.

În etapa precedentă, Unirea Tășnad a obținut tot un rezultat de egalitate, 1-1, în confruntarea cu Crișul Sântandrei. Cosmin Berindea a deschis scorul pentru formația sătmăreană, însă bihorenii au restabilit egalitatea înainte de pauză, prin Andrei Chindlea.

Programul etapei a 13-a, Seria a 8-a

Vineri, 13 noiembrie, ora 14:00:

Academica Recea – Minaur Baia Mare

Sănătatea Cluj – Unirea Tășnad

Lotus Băile Felix – Transilvania Sport Academy

Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 14:00:

Bihorul Beiuș – Academia de Fotbal Viitorul Cluj

Crișul Sântandrei – CSM Sighet

SCM Zalău – Unirea Dej