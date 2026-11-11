Șarlatanii dezinformării, la mare căutare

Bursa zvonurilor 11.11.2026 21:46
Șarlatanii dezinformării, la mare căutare
Se caută oameni care vorbesc mult, verifică puțin și nu se încurcă în dovezi. Experiența în răstălmăcirea faptelor constituie avantaj. Bunul-simț poate lipsi atunci ocupă locul necesar tupeului, așa-i când ai crescut între interlopi. 
Șarlatanii dezinformării au înțeles bine piața. O explicație cere răbdare, o acuzație adună reacții… Un document trebuie citit, o filmare tăiată convenabil se distribuie imediat, mai ales de cei subordonați banului -partidului-! 
Când lipsesc rezultatele, apare scandalul, iar când întrebările devin incomode, se inventează un adevăr aprobat de micii parteneri politici. Bursa zvonurilor merge, așadar, bine. Se tranzacționează reputații, se încasează atenție, iar pierderile le suportă cei puși să demonstreze ceea ce au inventat. 

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