Se pare că la Tășnad s-a scris istorie sâmbătă, la partida de Liga a 3-a dintre Unirea și CSM Sighet! Am putea avea, fără să știm, primul crainic de stadion din județ care a văzut cartonașul galben în timpul unui meci!

Totul a pornit după golul de 2-1 marcat de oaspeți prin Makongo. Inspirat, crainicul gazdelor a comentat la microfon, cu un entuziasm greu de temperat, că reușita a fost în stil Maradona... adică, mai pe românește, cu ”mâna lui Dumnezeu”! Centralul nu a gustat însă deloc ironia și l-a taxat prompt pe omul de la microfon cu un cartonaș galben pentru aprecierile sale prea sonore.

Rămâne întrebarea: ce s-ar fi întâmplat dacă până la final crainicul mai livra câteva „analize regulamentare” și ajungea la al doilea avertisment? Se întrerupea emisia sau era nevoie de un înlocuitor la microfon?

Noroc cu Unirea, care a egalat la 3 în prelungiri! Așa, fiecare echipă a plecat acasă cu câte un punct, iar crainicul cu propria satisfacție: nici el n-a plecat cu mâna goală de la stadion!





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