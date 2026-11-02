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L CSC Dumbrăvița a întrerupt seria de șapte înfrângeri consecutive cu un 2–2 în fața liderului Știința Poli Timișoara. Un rezultat care poate însemna mai mult decât un punct pentru echipa pregătită de Florin Fabian, un antrenor sătmărean care continuă să creadă în munca sa și în șansele formației.

Florin Fabian a primit în ultima perioadă destule critici la Dumbrăvița, însă realitatea trebuie privită în întregul ei. CSC Dumbrăvița este una dintre echipele cu cele mai mici resurse financiare din Liga 2, iar bugetul și nivelul salarial sunt departe de cele ale unor formații care investesc mii de euro în jucători. În aceste condiții, misiunea antrenorului sătmărean este cu atât mai dificilă.

Egalul cu Știința Poli Timișoara, scor 2–2, obținut chiar în fața liderului, arată însă că echipa poate mai mult. Dumbrăvița a revenit după ce a fost condusă, a întors scorul la 2–1 și a avut ocazii pentru a-și mări avantajul. Timișorenii au egalat în minutul 55, iar partida s-a încheiat cu două eliminări, una de fiecare parte.

La final, Fabian și-a felicitat jucătorii și a spus că acesta a fost cel mai bun joc al echipei din actualul campionat.

„Un meci frumos, așa cum trebuie să arate meciurile de fotbal adevărate. Îi felicit pe jucători în primul rând, pentru că am făcut cel mai bun joc din campionat”, a declarat tehnicianul.

Antrenorul sătmărean consideră că Dumbrăvița putea chiar să câștige, dacă ținem cont de ocaziile și șuturile pe poartă. Mai important, spune el, este că echipa a demonstrat că poate crea situații de gol și poate pune probleme unui adversar cu pretenții.

„Ne lipsește încrederea, sută la sută. Ne lipsește concentrarea, de multe ori, în zona de apărare, dar și mai multă incisivitate și creativitate în atac. Azi am demonstrat că ne-am creat ocazii, deci putem. De ce să nu sperăm?”, a mai spus Florin Fabian.

CSC Dumbrăvița rămâne pe ultimul loc, cu patru puncte după 12 etape, dar sezonul este departe de a fi încheiat. Obiectivul antrenorului este să adune cât mai multe puncte până la finalul anului, iar apoi să fie stabilită strategia pentru partea a doua a campionatului.

Florin Fabian este un sătmărean muncitor, serios și ambițios, care nu a renunțat nici în cele mai dificile momente. În fotbal, rezultatele sunt cele care cântăresc cel mai mult, dar la fel de important este să înțelegem și condițiile în care se construiește o echipă. Iar la Dumbrăvița, provocarea este una uriașă.

Egalul cu liderul poate fi începutul unei reveniri. Fabian încă mai crede în echipa sa, iar această încredere trebuie să se transforme acum în puncte. Pentru antrenorul sătmărean, lupta continuă!