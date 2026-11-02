Sărbătoare de suflet la Odoreu. Credincioșii sunt invitați la hramul Bisericii „Sfinții Arhangheli”

Locale 02.11.2026 14:57
Sărbătoare de suflet la Odoreu. Credincioșii sunt invitați la hramul Bisericii „Sfinții Arhangheli”


Parohia Ortodoxă Odoreu îi invită pe credincioși să participe duminică, 8 noiembrie 2026, la hramul Bisericii „Sfinții Arhangheli”. Sărbătoarea închinată Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil va aduce comunitatea împreună pentru o dimineață de rugăciune, urmată de o agapă frățească.

Programul religios va începe la ora 09:30, cu Acatistul Sfinților Arhangheli. De la ora 10:00, va fi săvârșită Sfânta Liturghie, momentul central al sărbătorii parohiale.

După slujbă, întâlnirea va continua cu agapa frățească, un prilej de apropiere și comuniune pentru cei care vor lua parte la hram.

Invitația este adresată de preotul paroh Flaviu Meghișan, împreună cu Consiliul, comitetele parohiale și credincioșii din Odoreu, care îi așteaptă cu drag pe toți cei ce doresc să li se alăture în această zi de sărbătoare.

Pentru comunitatea parohială, hramul este un moment de bucurie și recunoștință, în care rugăciunea comună întărește legăturile dintre oameni. Este și ocazia de a reveni în biserica de care se leagă amintiri de familie și momente importante din viața credincioșilor.

Sub ocrotirea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, biserica din Odoreu își deschide porțile pentru toți cei care vor să împărtășească bucuria sărbătorii.

„Vă așteptăm cu drag”, transmit reprezentanții parohiei.

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