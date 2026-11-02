



Unitatea de Primire Urgențe din Satu Mare a acordat asistență medicală unui număr de 494 de persoane în weekendul care a trecut. Dintre pacienții evaluați, 124 au avut nevoie de internare pentru continuarea investigațiilor și administrarea tratamentului necesar.

Potrivit informării transmise de unitatea medicală, aproximativ un sfert dintre persoanele care s-au prezentat la Urgențe au rămas în spital. Raportat la totalul prezentărilor, proporția internărilor a fost de circa 25,1%.

Bilanțul reflectă activitatea echipelor medicale care au asigurat evaluarea și îngrijirea pacienților pe parcursul sfârșitului de săptămână. Pentru cele 124 de persoane internate, asistența medicală a continuat în spital, fiind necesare investigații suplimentare și tratament.

Informarea nu precizează principalele afecțiuni pentru care pacienții au solicitat ajutor, distribuția acestora pe categorii de vârstă sau numărul cazurilor încadrate în fiecare categorie de urgență. De asemenea, nu sunt oferite detalii despre secțiile în care au fost internați pacienții.

Datele comunicate prezintă astfel două repere ale activității UPU din weekend: numărul total al persoanelor care au primit asistență medicală și numărul celor pentru care a fost necesară continuarea îngrijirilor prin spitalizare. În total, 370 de prezentări nu au fost urmate de internare.