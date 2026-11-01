A venit și prima victorie!

Liga a 2-a: CSM Olimpia Satu Mare – CSC 1599 Șelimbăr 2–0 (1–0)





L două faze fixe au decis o partidă în care elevii lui Robert Ilyes au arătat determinare, ambiție și o bună organizare

După 11 etape de așteptare, CSM Olimpia Satu Mare a spart gheața și a obținut prima victorie a sezonului! Un succes clar, muncit și meritat, 2–0 în fața celor de la CSC 1599 Șelimbăr, într-un meci în care echipa sătmăreană a arătat că are resurse, determinare și, mai ales, dorința de a ieși din zona rezultatelor nefavorabile.

Dincolo de cele trei puncte, poate cel mai important câștig al acestei partide este atitudinea. Olimpia a arătat o echipă mai bine organizată, mai disciplinată, dispusă să alerge, să lupte pentru fiecare minge și să muncească împreună. S-a văzut pofta de efort, implicarea și dorința de victorie, elemente care au făcut diferența într-un duel extrem de important pentru configurația părții inferioare a clasamentului.

Ilyés a riscat ofensiv și a avut dreptate!

Meritul antrenorului Ilyés Róbert trebuie remarcat. Tehnicianul a ales o formulă ofensivă, cu doi atacanți, Sergiu Jurj și Jimmy Mwanga, susținuți de Vida Kristopher, o decizie care a arătat că Olimpia nu a intrat pe teren cu gândul de a se apăra, ci cu intenția clară de a câștiga.

Riscul a fost asumat, iar rezultatul i-a dat dreptate. Gazdele au pus presiune, au încercat să recupereze rapid mingea și au căutat permanent drumul spre poarta adversă. Sistemul a presupus un consum fizic important, dar jucătorii au răspuns prin efort și implicare.

Prima repriză a fost una în care Vida Kristopher a atras atenția atât prin golul marcat, cât și prin ocaziile pe care le-a avut. A fost omul momentelor importante din ofensiva sătmăreană. În minutul 43, după ce Sergiu Jurj a fost faultat în careu, Vida a transformat cu siguranță lovitura de la 11 metri și a adus liniștea pe tabela de marcaj: 1–0.

Olimpia putea intra la pauză cu un avantaj și mai consistent, însă defensiva oaspeților și intervențiile portarului Rareș Măluțan au păstrat suspansul. Merită remarcată evoluția tânărului goalkeeper al Șelimbărului, născut în 2006, care a avut câteva intervenții foarte bune și a limitat proporțiile scorului.

Două faze fixe au făcut diferența

Repriza secundă a început cu o perioadă în care oaspeții au încercat să revină în joc. Șelimbăr a ieșit mai mult la atac, iar Olimpia a fost nevoită să gestioneze momentele de presiune. Vlad Muțiu a fost și el la post, intervenind atunci când a fost nevoie.

Gazdele au avut și momentele lor de bucurie întrerupte de semnalizarea unui ofsaid la Denis Golda, după o acțiune frumoasă, finalizată în plasă. O decizie venită la limită, care a amânat desprinderea.

Dar golul al doilea a venit în minutul 69 și a avut tot la bază o fază fixă. Paul Copaci a executat excelent o lovitură liberă de la aproximativ 20 de metri, mingea a trecut pe lângă zid și s-a oprit în plasa porții apărate de Măluțan. 2–0 și un avantaj care reflecta mai bine raportul de forțe din teren.

Practic, două faze fixe au decis partida: penalty-ul transformat de Vida și lovitura liberă executată impecabil de Copaci. Două momente de execuție și concentrare care au adus trei puncte extrem de prețioase.

Miclăuș, un junior care merită încredere

Un capitol aparte îl reprezintă evoluția tânărului Mateo Miclăuș.Juniorul împrumutat de la CFR Cluj a răspuns bine provocării și a demonstrat disponibilitate, seriozitate și curaj. A muncit, a respectat sarcinile tactice și a avut o contribuție bună la jocul echipei.

Mai mult, a fost aproape de gol în două situații foarte mari, una dintre ele venind în minutul 89, când a scăpat singur spre poartă, dar portarul advers a reușit să respingă. O evoluție care merită apreciată și care arată că tinerii pot deveni soluții importante atunci când li se acordă încredere.

Și Gheorghe Carpa a meritat atenție. Folosit titular pe un post ce nu-i e chiar la îndemână, acela de fundaș dreapta, Carpa s-a străduit să nu dezamăgească, a avut momente bune și a încercat să-și aducă aportul la efortul colectiv. Într-o echipă care avea nevoie de stabilitate și de răspunsuri din partea tuturor, disponibilitatea sa trebuie remarcată.

Pe final, Olimpia a mai avut posibilitatea să-și majoreze avantajul, însă tabela a rămas neschimbată. Important era însă ca fluierul final să consfințească primul succes al sezonului.

O victorie care dă speranțe, dar care obligă!

2–0 cu Șelimbăr, trei puncte și o urcare în clasament de pe poziția a 20-a pe locul 18. După 12 etape, Olimpia ajunge la nouă puncte, cu o victorie, șase remize și cinci înfrângeri.

Este un început de reviriment, nu o misiune îndeplinită. Victoria trebuie să fie un punct de plecare, nu un motiv de relaxare. Echipa a demonstrat că poate juca organizat, că poate pune presiune și că are capacitatea de a câștiga. Acum trebuie să confirme.

Iar următoarea provocare vine repede: deplasarea de la Unirea Slobozia, programată sâmbătă, 7 noiembrie, de la ora 11:00. Un adversar care vine după un succes la Târgu Mureș și care va pune, cu siguranță, probleme.

Cele trei puncte obținute în fața Șelimbărului dau speranțe, dar obligă la continuitate. Olimpia are nevoie de un nou rezultat pozitiv pentru a demonstra că victoria de sâmbătă nu a fost un episod izolat, ci începutul unei schimbări de ritm.

Robert Ilyeș: ”Am reușit să obținem cele trei puncte, care ne oferă un plus de siguranță”

După meci, Robert Ilyeș a spun că victoria nu a fost una obținută fără emoții.

”A fost un joc bun, dar am avut de suferit până în minutul 90, pentru că știam că întâlnim o echipă care urma să lupte pentru fiecare punct. În repriza a doua ne-au surprins prin contraatacuri. Am încercat și noi să ieșim la joc, pentru că ne doream să marcăm și al doilea gol, iar partida a devenit mai deschisă, cu multe tranziții. Mă bucur însă că băieții au înțeles mesajul meu. Am fost o echipă compactă, am creat ocazii, am pus presiune pe adversar și nu i-am permis să-și desfășoare prea mult jocul. Până la urmă, am reușit să obținem cele trei puncte, care ne oferă un plus de siguranță”, a declarat antrenorul Olimpiei.

Ilyeș a fost întrebat la conferința de presă despre înlocuirea lui Levente Bara cu Cosmin Zamfir. ”Aveam nevoie pe acel post de un jucător cu o capacitate bună de efort, care să poată evolua pe mai multe poziții. Prin introducerea lui Cosmin Zamfir am reușit să asigurăm mai mult echilibru în partea a doua a jocului”, a explicat antrenorul, care a vorbit, de asemenea, și despre sistemul ofensiv folosit, cu doi atacanți și un jucător în spatele acestora: ”Jucătorii știu că am anumite pretenții de la ei. Știu ce îmi doresc și ce înseamnă pentru mine să muncim ca o echipă. Au înțeles ceea ce le-am transmis. Se vede și după meci cât sunt de obosiți, pentru că jocul pe care l-am prestat astăzi, cu doi atacanți și un număr 10 care a făcut presing permanent, a presupus un efort foarte mare. În acest sistem trebuie să parcurgem mai mulți kilometri și, firesc, solicitarea fizică este mai ridicată.”

În etapa următoare, CSM Olimpia va evolua la Slobozia, sâmbătă, de la ora 11:00, contra Unirea, clasată pe locul 15, cu 11 puncte.

”Mă bucur pentru jocul prestat. Puteam închide partida la 3-0, la ocazia lui Mateo Miclăuș, când a scăpat singur cu portarul. Important este că meciul s-a încheiat astfel și am obținut cele trei puncte, care ne oferă puțin echilibru. Totuși, nu am realizat încă nimic. Urmează deplasarea de la Slobozia, unde trebuie să fim mult mai bine pregătiți dacă vrem să obținem puncte”, a mai spus Ilyeș, care a punctat și despre introducerea pe teren a lui Denis Golda în locul lui Jimmy Mwanga: ”Am simțit că aveam nevoie de un atacant mai incisiv și mai mobil, care să atace mai des spațiile în profunzime și să coboare între linii. Cred că intrarea lui Denis Golda a ajutat mult mai mult echipa. A făcut un joc foarte bun.” A mai spus Ilyes.

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CSM OLIMPIA SATU MARE – CSC ŞELIMBĂR 2-0

Stadion: Olimpia – ”Daniel Prodan” (Satu Mare – Satu Mare).

Arbitru: Constantin Alin Olaru (Vâlcea). Arbitru asistent 1: Ioan Daniel Humița (Caraș-Severin). Arbitru asistent 2: Andreea Susca (Arad). Arbitru rezervă: Krisztina Szabo (Sălaj). Observator arbitri: Dan Jiga (Bistrița-Năsăud). Delegat de joc: Daniel Sabou (Sălaj).

CSM Olimpia: Muțiu – Carpa, Ardei, Elo, Copaci (cpt.), Lev. Bara (Cos. Zamfir 56‘),Vida, Panos (Oanea 83‘), Miclăuș, - Mwanga (Golda 46‘), Sg. Jurj (Văsălie 69‘)

Rezerve neutilizate: I. Pop – Kereki, Ed. Dănilă, Boțogan, Nic. Andone

Antrenor: Robert Ilyeș

CSC Șelimbăr: Măluțan – Wiktorski, Natea (cpt.), P. Petrescu (R. Cristea 46‘), Măluțan, Bucuroiu, Rob. Boboc (Dr. Iancu 67‘), Monea (Mihart 67‘), Giafer, Al. Oroian (Ct. Cocoș 82‘), Al. Luca, Kielhorn

Rezerve neutilizate: Brănescu – D. Benzar, Andr. Șerban, Cătălina, Tud. Ivan

Adițional: – Lanțoș

Antrenor: Ioan Luca (suspendat)

Rezultatele etapei a 12-a

Steaua București – CS Dinamo București 0-0

CS Dumbrăvița – Poli Timișoara 2-2

Curescu 13, Șeroni 25 / Chițu 6, Burlacu 55

Ștefănești – Chindia Târgoviște 0-3

/ Gașpăr 37, R. Mihai 63, Totti 74

Cetate Suceava – FC Bihor 2-2

Răducan 40, Ferhaoui 42 / A. Popa 6, Dolny 43

CSM Olimpia Satu Mare – Șelimbăr 2-0

Vida 42-penalty, Copaci 69

ASA Tg. Mureș – Unirea Slobozia 0-1

Câmpan (foto) 90+4

Popești Leordeni – Metalul Buzău 2-1

Taiwo 5, 45-penalty / Robu 24

Râmnicu Vâlcea – Afumați 3-2

Danciu 19, 48, Georgescu 74 / Lis 40, Sanogo 84

ACS FC Bacău – FC Metaloglobus 1-4

Lacerda 29 / Stoica 62, Constantinescu 73, 86, Ndon 83

CSM Slatina – Concordia Chiajna ..........

CSM Reșița – CS Gloria Bistrița .............

CLASAMENT

1 Politehnica Timișoara 28 2 Chindia Târgoviște 27 3 Popești-Leordeni 27 4 CSM Slatina 25 5 Cetatea Suceava 22 6 Metalul Buzău 21 7 CSM Reșița 21 8 Concordia Chiajna 19 9 FC Bihor 19 10 FC Bacău 18 11 Metaloglobus București 18 12 Gloria Bistrița 18 13 CS Afumați 17 14 Râmnicu Vâlcea 14 15 Unirea Slobozia 11 16 Steaua București 11 17 ASA Târgu Mureș 11 18 CSM Olimpia Satu Mare 9 19 CSC 1599 Șelimbăr 9 20 CS Dinamo București 8 21 Ștefănești 6 22 CSC Dumbrăvița 4

Etapa următoare:

joi, 5 noiembrie 2026, ora 17:00

Chindia Târgovişte – SC Popeşti Leordeni – Digisport, Primasport

sâmbătă, 7 noiembrie 2026, ora 11:00

Unirea Slobozia – CSM Olimpia Satu Mare

Metaloglobus – CSC Dumbrăviţa

CS Afumaţi – FC Bacău

CSC Şelimbăr – CSL Ştefăneştii de Jos

Concordia Chiajna – AFC ASA Târgu Mureş – FRF.tv

CS Gloria Bistriţa – Cetatea Suceava

sâmbătă, 7 noiembrie 2026, ora 12:30

FC Bihor Oradea – CSM Slatina – tv

luni, 9 noiembrie 2026, ora 14:30

Știința Poli Timișoara – ACSM Reşiţa – Digisport, Primasport

luni, 9 noiembrie 2026, ora 17:00

CS Dinamo Bucureşti – SCM Râmnicu Vâlcea – Digisport, Primasport

marți, 10 noiembrie 2026, ora 19:30

Metalul Buzău – Steaua Bucureşti – Digisport, Primasport





















































