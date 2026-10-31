



Sute de credincioși s-au adunat în cimitirul din Odoreu cu ocazia Luminațiilor, pentru a-i pomeni pe cei dragi trecuți la cele veșnice. A fost un moment de reculegere și rugăciune, în care comunitatea s-a reunit în jurul amintirii celor care continuă să ocupe un loc aparte în sufletele familiilor lor.

Slujba de pomenire a fost săvârșită de părintele paroh Flaviu Meghișan, alături de arhimandritul Simeon Pintea, Mare Eclesiarh al Catedralei Mitropolitane din Cluj, prezent în mijlocul credincioșilor din Odoreu.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de teologul Darius Meghișan, care a însoțit prin cântare rugăciunile rostite pentru odihna celor adormiți.

Participarea numeroasă a arătat cât de puternică rămâne legătura comunității cu cei plecați și câtă însemnătate are păstrarea acestor momente de pomenire. Pentru familiile reunite la morminte, Luminațiile au fost un prilej de a aduce împreună dorul, recunoștința și speranța creștină.

Prin prezența lor, credincioșii din Odoreu au dus mai departe tradiția cinstirii celor adormiți, păstrând vie legătura dintre generații. Slujba a oferit comunității un răgaz de împărtășire a dorului și de întărire sufletească, sub semnul credinței și al neuitării.